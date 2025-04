Donald Trump se reunió con Giorgia Meloni en la Casa Blanca con el eje puesto en los aranceles

En tanto, previo a su cónclave con el republicano, la primera ministra de Italia subrayó el rol del diálogo y se refirió al rol del país norteamericano. "Creo que todos podemos estar de acuerdo en que una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos no conviene a nadie. Si no pensara que Estados Unidos es un socio fiable, no estaría aquí", expresó.

También, expuso su deseo de que Trump se dirija al país europeo: "Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo y estoy acá para ayudar. No puedo negociar en nombre de la Unión Europea. Mi objetivo sería invitar a Trump a una visita oficial a Italia y ver si existe la posibilidad de también organizar una reunión similar con Europa".

Por lo pronto, ahora Meloni se encontrará en Italia con el vicepresidente estadounidense, James David Vance, y se espera que los aranceles vuelva a ser uno de los principales ejes.

Estados Unidos podría imponer aranceles de hasta 245% a los productos chinos

Estados Unidos podría elevar los aranceles a los productos chinos al 245%, según anunció la Casa Blanca, en el caso de que una investigación de la Secretaría de Comercio detecte "amenazas para la seguridad nacional" en las importaciones de minerales críticos que provienen del gigante asiático.

El presidente Donald Trump firmó el martes una Orden Ejecutiva que ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, iniciar "una investigación sobre los riesgos para la seguridad nacional que plantea la dependencia de Estados Unidos de minerales críticos procesados importados y sus productos derivados".

La decisión llega después de que China suspendió las exportaciones de seis metales pesados que, según remarcó Washington, son "componentes esenciales para fabricantes de automóviles, fabricantes aeroespaciales, empresas de semiconductores y contratistas militares de todo el mundo".

"Los productores extranjeros han recurrido a la manipulación de precios, al exceso de capacidad y a restricciones arbitrarias a las exportaciones, utilizando su dominio de la cadena de suministro como herramienta para obtener influencia geopolítica y económica sobre Estados Unidos", aseguró la Casa Blanca en un comunicado.