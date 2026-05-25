El gobierno de Estados Unidos confirmó que el tiroteo cerca de la Casa Blanca fue un intento de asesinato contra Donald Trump Un escrito oficial del Departamento de Justicia ratificó que el episodio en el que fue abatido un joven de 21 años representó un nuevo ataque directo hacia la integridad física del presidente norteamericano. Por Agregar C5N en









El documento del Departamento de Justicia habla de un nuevo ataque contra Donald Trump. Redes sociales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) calificó este lunes como un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump el tiroteo del sábado en Washington, donde un hombre armado atacó un puesto de control cercano a la Casa Blanca.

La calificación oficial constó en un escrito judicial que firmó el fiscal general adjunto, Stanley Woodward. En el texto, las autoridades federales ratificaron que el episodio representó un nuevo ataque directo hacia la integridad física del jefe de Estado.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 17 NW, sitio en el cual el agresor abrió fuego contra el personal de seguridad. Los agentes del Servicio Secreto repelieron la agresión de forma inmediata y abatieron al sospechoso en el lugar, mientras que un transeúnte sufrió heridas por el hecho.

A partir de este suceso, el documento del organismo gubernamental sugirió modificaciones estructurales en la residencia oficial. La propuesta incluye la construcción de un salón de baile permanente para evitar el uso de estructuras temporales en eventos masivos, las cuales vulneran la seguridad general.

Las autoridades identificaron al agresor abatido y revelaron sus antecedentes psiquiátricos Los voceros policiales identificaron al atacante como Nasire Best, un joven de 21 años que utilizó un revólver para ejecutar los disparos. Los investigadores comprobaron que el sujeto acumulaba arrestos previos y penalidades por violar el perímetro de la Casa Blanca.