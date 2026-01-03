Donald Trump puso en duda a María Corina Machado: "Sería duro para ella ser líder" Tras anunciar que Estados Unidos va a "tomar el control de Venezuela", el Presidente estadounidense desestimó la posibilidad de que la ganadora del premio Nobel de La Paz y principal opositora a Nicolás Maduro pueda ser la presidenta. Por + Seguir en







Estados Unidos va a controlar Venezuela.

Tras el anuncio de que Estados Unidos va a "tomar el control de Venezuela", después del arresto de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump puso en duda a María Corina Machado como la sucesora directa en el cargo.

Durante la conferencia de prensa, Trump aseguró que Estados Unidos no puede arriesgarse a "alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada".

En esa línea, añadió que "vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", agregó Trump al dar precisiones sobre la intervención de su país en Venezuela.

Horas antes de la conferencia de prensa de Trump, Machado celebró el accionar estadounidense y el arresto de Maduro: "Estamos listos para tomar el país", aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atrupar/status/2007505777456492722&partner=&hide_thread=false Trump on María Corina Machado: "I think it'd be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support or the respect within the country. She's a very nice woman but she doesn't have the respect." pic.twitter.com/jps4NBKLfp — Aaron Rupar (@atrupar) January 3, 2026 Qué dijo María Corina Machado tras el arresto de Nicolás Maduro "Nicolás Maduro, desde hoy, enfrenta a la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", señala la primera parte del mensaje compartido en su cuenta de X y replicado por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.