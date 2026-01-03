3 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump puso en duda a María Corina Machado: "Sería duro para ella ser líder"

Tras anunciar que Estados Unidos va a "tomar el control de Venezuela", el Presidente estadounidense desestimó la posibilidad de que la ganadora del premio Nobel de La Paz y principal opositora a Nicolás Maduro pueda ser la presidenta.

Estados Unidos va a controlar Venezuela. 

Le Pen condenó la operación militar de EEUU en Venezuela: "La soberanía de los Estados nunca es negociable"

Durante la conferencia de prensa, Trump aseguró que Estados Unidos no puede arriesgarse a "alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada".

En esa línea, añadió que "vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", agregó Trump al dar precisiones sobre la intervención de su país en Venezuela.

Horas antes de la conferencia de prensa de Trump, Machado celebró el accionar estadounidense y el arresto de Maduro: "Estamos listos para tomar el país", aseguró.

Qué dijo María Corina Machado tras el arresto de Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro, desde hoy, enfrenta a la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", señala la primera parte del mensaje compartido en su cuenta de X y replicado por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

En el mismo, la ganadora del premio Nobel de La Paz, aseguró que "llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando".

