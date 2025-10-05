Donald Trump dijo que la primera fase del plan de paz en Gaza debería completarse "esta semana"

6 de octubre de 2025 Inicio
El presidente de Estados Unidos aseguró que las negociaciones para poner fin a la guerra avanzan “con rapidez” y que la primera etapa podría completarse esta semana. Israel y Hamas enviarán delegaciones a Egipto para continuar las conversaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza “debería completarse esta semana” y pidió a las partes involucradas acelerar los acuerdos.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez. El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario bajó el tono respecto a las declaraciones que había hecho horas antes, cuando advirtió en la CNN que Hamas se enfrentaba a la “aniquilación total” si se negaba a ceder el control del enclave, como estipula su plan.

Más tarde, en un mensaje más conciliador, sostuvo que las conversaciones “han sido muy exitosas y avanzan con rapidez”, y adelantó que los equipos de negociadores volverán a reunirse este lunes en Egipto para cerrar los últimos detalles.

El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, ya se encuentra en El Cairo para seguir de cerca las tratativas. “Este fin de semana se han mantenido conversaciones muy positivas con Hamas y con países de todo el mundo, para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra y alcanzar la paz en Oriente Medio”, insistió Trump.

Hamas había anunciado el viernes que acepta liberar a todos los rehenes bajo las condiciones del plan estadounidense, aunque reclamó “garantías en el terreno” para implementar el intercambio.

Por su parte, Israel acordó una “línea de retirada inicial” de sus tropas en Gaza, en un gesto que refuerza el avance del plan impulsado por Washington. Además, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó el envío de una delegación oficial a Egipto, encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para negociar un alto el fuego. En paralelo, el jefe negociador de Hamas, Jalil al Haya, también viajará a El Cairo, tras salir de Doha por primera vez desde el ataque israelí del 9 de septiembre.

El proyecto elaborado por Trump incluye 20 puntos que contemplan el cese inmediato de los combates, la liberación de rehenes y la formación de un gobierno de transición en Gaza, supervisado por Estados Unidos y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El plan prevé además la desmilitarización del enclave y la posibilidad de discutir, a futuro, la creación de un Estado palestino, una opción que el gobierno israelí sigue rechazando.

