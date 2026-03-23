Irán niega contactos con Estados Unidos, pero Donald Trump insiste: "Ellos llamaron" El gobierno persa rechazó que haya existido cualquier tipo de negociación con el país norteamericano y advirtió por el impacto global del conflicto, especialmente en el mercado energético. Por + Seguir en







Irán desmintió a Donald Trump y negó contactos con Estados Unidos

El gobierno de Irán desmintió las versiones difundidas en las últimas horas por Donald Trump y negó de manera tajante la existencia de conversaciones vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una suspensión temporal de operaciones militares contra objetivos energéticos iraníes por un lapso de cinco días, en lo que definió como un gesto atado al progreso de las conversaciones diplomáticas con Irán.

"He ordenado al Departamento de Guerra que aplace cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes durante un período de cinco días, siempre y cuando las reuniones y conversaciones en curso tengan éxito", afirmó. Minutos más tarde expresó a la prensa que fue Irán la que se comunicó para llegar a un acuerdo.

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Según el mandatario recibió una llamada desde el país persa para llegar a un acuerdo. Asimismo, afirmó: "nosotros estamos muy dispuestos a llegar a un acuerdo", señaló.https://t.co/0KPx5xSPGk pic.twitter.com/NBhOF9fgne — RT en Español (@ActualidadRT) March 23, 2026 A través de las agencias Fars y Tasnim, cercanas al poder iraní, se afirmó que no hubo ni contactos directos ni instancias indirectas de diálogo con Estados Unidos, en abierta contradicción con lo expresado por el mandatario norteamericano, quien había justificado la postergación de ataques por cinco días en supuestos avances diplomáticos.

Un alto funcionario de seguridad iraní, citado por medios locales, reforzó esa postura con una frase contundente: descartó cualquier negociación en marcha y buscó desactivar la idea de una vía de entendimiento abierta entre ambos países.