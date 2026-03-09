9 de marzo de 2026 Inicio
Donald Trump afirmó que quiere una "solución a la venezolana" para Irán

El mandatario afirmó que la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel dejó a Irán con su capacidad militar severamente debilitada y consideró que el conflicto se encuentra en su etapa final, mientras cuestionó la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder iraní y volvió a mencionar el modelo aplicado por Washington en Venezuela como salida al conflicto.

El presidente estadounidense Donald Trump, brindó una conferencia de prensa en la localidad de Doral, en el estado de Florida, en la que reafirmó sus declaraciones acerca de que la “guerra con Irán está casi terminada”. Estas afirmaciones, realizadas por primera vez hace unas horas en una entrevista con una cadena de noticias, han logrado contener la caída de las bolsas del mundo, arrastradas por el temor a una escalada de los precios del petróleo.

Trump aseguró que "la guerra con Irán está prácticamente terminada"

En el encuentro con la prensa, Trump reafirmó la idea que Estados Unidos e Israel “ya cumplieron los objetivos previstos” en las acciones contra Irán y se refirió al escenario que se abre tras la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder del país.

“La operación es un gran éxito y quiero decirles que el mayor riesgo de este conflicto se acabó hace tres días. Toda la armada de Irán está en el fondo del mar, hemos hundido sus buques de guerra, y ya se le están acabando los drones y los misiles, ya hemos destruido sus fábricas de armamento”, afirmó.

En relación a la designación del hijo del ayatolá Ali Khamenei (asesinado por EEUU al comienzo de la ofensiva) al frente de Irán, el magnate republicano señaló que “es la perpetuación de los problemas del país” y reclamó una solución “a la venezolana”.

“No quiero a Khamenei ahí, pero me gusta la idea de que su lugar sea ocupado por alguien de allí, como quedó demostrado en Venezuela, donde Delcy (Rodríguez) está haciendo un buen trabajo y es respetada. Recuerden que en Irak despedimos a todo el mundo y lo que pasó en esa ausencia de poder es el surgimiento del Estado Islámico”, sostuvo.

“La fórmula de Venezuela es extraordinaria, hemos recibido ya mucho petróleo que se está refinando en Houston y están en camino 100 millones de barriles más. Es una relación genial, que es beneficiosa tanto para nosotros como para Venezuela”, concluyó.

Trump: "La guerra está casi terminada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra contra Irán se encuentra "prácticamente terminada". Durante una entrevista con la cadena CBS News, el mandatario aseguró que la campaña militar que se inició el pasado 28 de febrero progresó con una velocidad mucho mayor a la que el Pentágono estimó en su cronograma original.

La Casa Blanca remarcó la destrucción casi total de la estructura de defensa de Teherán tras los ataques ejecutados junto a Israel. Trump describió un escenario de desarticulación absoluta en las filas enemigas y en sus sistemas de soporte. “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, expresó tajante el líder norteamericano al respecto.

El informe oficial detalló la neutralización de la tecnología de misiles y el desmantelamiento de las bases operativas del país persa. Según el diagnóstico presidencial, el arsenal de largo alcance del adversario carece hoy de efectividad tras las últimas incursiones aéreas.

