Habló la árbitra que fue golpeada en un partido de fútbol amateur: "Me siento humillada"

Victoria Cruz sufrió una brutal agresión durante un encuentro entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy. "Sé que entre tres y cuatro me estaban pegando, porque recibí golpes de todos lados", recordó.

Victoria Cruz fue brutalmente agredida.

Victoria Cruz fue brutalmente agredida.

La árbitra Victoria Cruz, quien sufrió una golpiza durante un partido de fútbol amateur entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, por la Liga Potrero de Bahía Blanca, expuso su aflicción y reconoció que se siente "humillada". El hecho ocurrió durante un encuentro de eliminación directa y obligó a la intervención de efectivos de la Comisaría Primera.

Las imágenes viralizadas muestran que Cruz fue tirada al suelo, en medio de empujones y gritos. Mientras intentaba protegerse, un jugador de La Banda del Moy trató de resguardarla de los golpes, pero la situación se desbordó. El director de la Escuela Arbitral de la Agrupación Independiente de Árbitros, Gustavo Ruiz Díaz, informó que la mujer se encuentra en buen estado de salud, aunque señaló que permanece "triste y deprimida".

En diálogo con La Brújula 24, la árbitra cargó contra los simpatizantes de La Banda del Moy: "No fueron a ver un partido de fútbol, fueron a agredir verbalmente a mí, a mis compañeros y a los jugadores". Además, se refirió a la agresión que sufrió: "Sé que entre tres y cuatro me estaban pegando, porque recibí golpes de todos lados. Traté de cubrirme la cara porque tenía miedo de que me la corten o me la rayen".

En tal sentido, reconoció su congoja. "Escuché que decían que habían perdido por culpa nuestra, y ahí me empujan y me escupen. Una señora se me puso adelante, se me acercó y cuando intenté frenarla, me agarró del pelo. Me siento humillada porque me revolcaron por todos lados. Fue feo", expresó.

En tanto, luego del hecho, uno de los equipos de fútbol involucrados en la agresión publicó un descargo en las redes sociales: "Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la Liga Potrero, que ante una mala acción se reaccionó. No vamos a buscar culpables ni decirles quién tuvo la culpa de lo ocurrido (sabemos qué pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar, pero no vamos a victimizarnos)".

"Nosotros vamos a hacernos cargo de lo nuestro y vamos a tomar medidas para que no vuelva a suceder; solo decirles que somos un equipo que venimos hace 10 años jugando y lamentablemente es la primera vez que pasa algo así. Volvemos a repetir, mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó", reconoció La Banda del Moy.

