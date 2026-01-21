21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El discurso completo de Javier Milei en el Foro Económico en Davos

El Presidente expuso en Suiza ante los principales representantes del círculo rojo y aseguró que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo y eficiente".

Por

Milei habló en Davos.

Redes sociales

El presidente Javier Milei habló en el Foro Económico de Davos en Suiza, al igual que lo hizo su par de Estados Unidos, Donald Trump, y tuvo destacadas frases referidas al modelo económico actual y arremetió contra el socialismo. “El capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”, detalló.

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presente en la sala de conferencias del Foro Económico Mundial de Davos.
Te puede interesar:

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, agregó cerca del final de su discurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2014012252341362858&partner=&hide_thread=false

En otra parte de su extenso discurso, el Presidente destacó ante el círculo rojo mundial la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y la labor del Ministerio de Desregulación: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia a Federico Sturzenegger) hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.

El mandatario argentino, tal y como estaba previsto, posicionó su visión económica y política ante un auditorio integrado por jefes de Estado, altos funcionarios, empresarios y referentes del sistema financiero global.

El discurso completo de Javier Milei en Davos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2014011553486364858&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei usó la frase en inglés que significa “Hacer a América Grande de Nuevo”

Milei insistió con la sigla MAGA en Davos: cuál es el origen de "Make Argentina Great Again"

Javier Milei expuso en el Foro Economico Mundial. 

Milei arremetió contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

Milei junto a empresarios en Davos. 

Milei se reunió en Davos con CEOs de bancos y entidades financieras mundiales

Milei enfocó su discurso en las críticas al socialismo.
play

Las principales definiciones de Milei en Davos

El Banco Central intervino en el Mercado de Cambios por 12ª vez consecutiva.

El Banco Central no para: compró u$s8 millones y alcanzó su nivel más alto de reservas desde 2021

Los cantores denunciaron una especulación política por la visita al festival popular.

"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María

Rating Cero

El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Los famosos mantienen una relación amistosa a pesar de sus parejas actuales.

"Están más cerca que...": revelaron cuál es la situación entre Wanda Nara y L-Gante

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. 
play

El hombre de la máscara de hierro llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la emotiva historia

El perfume que eligió Nicolás permite ver una preferencia por aromas frescos y versátiles.

Este es el perfume favorito de Nicolás Grosman, ex Gran Hermano: cuánto sale

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos. 
play

De qué se trata Los 7 magníficos, la película estilo western que volvió a ser de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Donald Trump accedió al pedido de la OTAN, mediante su jefe, Mark Rutte y dio marcha atrás con los aranceles. 

Tras una reunión con la OTAN, Donald Trump: "Hay un principio de acuerdo por Groenlandia"

Hace 6 minutos

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Hace 41 minutos
El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Hace 50 minutos
La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Hace 1 hora
Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Hace 1 hora