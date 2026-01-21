El discurso completo de Javier Milei en el Foro Económico en Davos

El presidente Javier Milei habló en el Foro Económico de Davos en Suiza, al igual que lo hizo su par de Estados Unidos, Donald Trump, y tuvo destacadas frases referidas al modelo económico actual y arremetió contra el socialismo. “El capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”, detalló.
“Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, agregó cerca del final de su discurso.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2014012252341362858&partner=&hide_thread=false
En otra parte de su extenso discurso, el Presidente destacó ante el círculo rojo mundial la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y la labor del Ministerio de Desregulación: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia a Federico Sturzenegger) hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.
El mandatario argentino, tal y como estaba previsto, posicionó su visión económica y política ante un auditorio integrado por jefes de Estado, altos funcionarios, empresarios y referentes del sistema financiero global.
El discurso completo de Javier Milei en Davos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2014011553486364858&partner=&hide_thread=false