Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Hasta el momento se desconocen las causas. Pero varias dotaciones de bomberos se hicieron presentes en el lugar ante la presencia de humo en una de las salas de conferencia.

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presente en la sala de conferencias del Foro Económico Mundial de Davos.

Durante la noche de hoy en Suiza, tuvieron que evacuar de emergencia la sala de conferencias donde se está llevando adelante el Foro Económico Mundial de Davos.

Tras una reunión con la OTAN, Donald Trump: "Hay un principio de acuerdo por Groenlandia"

Hasta el momento, se desconocen las causas y la gravedad del incidente. Pero al lugar tuvieron que asistir varias dotaciones de bomberos para contener la situación y colaborar con la evacuación de las personas que aún permanecían en la sala de conferencias.

Según Edward Lawrence , corresponsal de la Casa Blanca para la cadena Fox, ya finalizó la evacuación de la sala de conferencia del Foro Económico Mundial de Davos. Este periodista había sido el primero en informar sobre el incidente.

Hoy fue uno de los días más importantes del Foro Económico Mundial de Davos. Durante la tarde, brindó su conferencia el presidente Javier Milei en el que arremetió contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo.

Unas horas antes también estuvo presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien volvió a insistir con sus intenciones de adquirir Groenlandia.

Donald Trump volvió a amenazar a la Unión Europea: "Solo Estados Unidos puede defender Groenlandia"

El presidente norteamericano, Donald Trump, dio su discurso este miércoles en la Reunión Anual 2026 del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, con críticas a la Unión Europea y reclamos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la vez que reiteró su intención de adquirir Groenlandia de cara a una escalada de tensiones con Rusia y China. "Solo Estados Unidos es capaz de defenderla", aseguró.

"Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca", comenzó, y añadió inmediatamente que "cada aliado de la OTAN tiene la obligación de ser capaz de defender su propio territorio".

Desde el inicio, sostuvo que esa capacidad no existía en el caso de Groenlandia sin intervención estadounidense. En ese sentido, afirmó que "ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de asegurar Groenlandia, excepto Estados Unidos", y reforzó esa idea al describir a su país como "una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente siquiera imagina".

Trump apeló a la historia para respaldar su argumento, y citó a la Segunda Guerra Mundial como precedente. Recordó que "Dinamarca cayó ante Alemania después de solo seis horas de combate" y que, como consecuencia, "Estados Unidos se vio obligado a enviar sus propias fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia".

Javier Milei arremetió en Davos contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

El presidente Javier Milei brindó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, ante los principales representantes del círculo rojo mundial donde arremetió en duros términos contra el socialismo al destacar que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”.

Además, hizo referencia a "los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela". En este marco, abogó por volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2014012252341362858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014012252341362858%7Ctwgr%5E73c116721ffccbcf94d47136e4b5e5ee1bc2463f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-discurso-davos-21-enero-2026&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2026. pic.twitter.com/Gctyhu6y3R — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 21, 2026

Tras calificar como imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”, Milei destacó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

A su vez, remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”, para luego sumar: “sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

En otra parte de su extenso discurso, el Presidente destacó ante el círculo rojo mundial la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y la labor del Ministerio de Desregulación: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia a Federico Sturzenegger) hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.

javier milei foro de davos 2026

“Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, agregó Milei.

En el final de su discurso, el jefe de Estado reiteró que “hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo".