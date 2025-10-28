IR A
Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

Marvel está preparando tres proyectos de los X-Men que cambiarán el UCM. La nueva era mutante comienza tras Vengadores: Secret Wars.

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera

X-Men '97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

  • Se está renovando la nueva era mutante del Universo Cinematográfico de Marvel, hay tres proyectos de los X-Men que marcarán el inicio de una nueva etapa.
  • Se viene la puesta en escena de la Fase 7, donde justamente comenzará oficialmente la era de los X-Men.
  • El UCM vivirá un “reinicio” que servirá como punto de partida para una nueva generación de héroes.
  • Los próximos proyectos de los X-Men prometen devolverle la emoción al UCM. Entre el reboot cinematográfico, la unión con Deadpool y las futuras temporadas de X-Men ’97, Marvel parece haber encontrado el equilibrio entre pasado, presente y futuro.
Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.
Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

¿Estás preparado para la nueva era mutante del Universo Cinematográfico de Marvel? Porque lo que se viene no es poca cosa. Marvel Studios está cocinando tres proyectos de los X-Men que marcarán el inicio de una nueva etapa para el UCM. Y sí, esta vez, todo apunta a que los mutantes llegarán para quedarse.

El estudio, tras la montaña rusa que supuso la Saga del Multiverso, ya tiene la vista puesta en la Fase 7, donde comenzará oficialmente la era de los X-Men. Después de Vengadores: Secret Wars (2027), el UCM vivirá un “reinicio” que servirá como punto de partida para una nueva generación de héroes. Y como prometió Kevin Feige, será “una historia sobre comienzos”.

kevin-feige-conocido-ser-presidente-marvel-studios_98

Qué proyectos planea Marvel para los X-Men



Brad Winderbaum, jefe de Marvel Animation, confirmó a Collider que en 2026 estrenarán la segunda temporada, ya tienen en marcha la tercera y que incluso están hablando de las temporadas 4 y 5. Si todo sigue el calendario previsto, X-Men ’97 regresará en 2026 y continuará lanzando nuevas temporadas cada año, al menos hasta 2029.

Es decir: mientras el reboot de los X-Men avanza en acción real, la serie animada seguirá explorando una línea temporal alternativa, lo que permite a Marvel expandir su mitología sin límites. Una jugada inteligente que combina nostalgia con expansión de universo.

Un vistazo más allá del horizonte mutante

Por supuesto, estos no son los únicos planes en el horizonte. Marvel está guardando varios ases bajo la manga: posibles secuelas del reboot, nuevas series en Disney+ centradas en mutantes concretos e incluso proyectos secretos que podrían conectar con personajes clásicos.

Y luego está Wolverine, claro. Según rumores, Hugh Jackman podría seguir apareciendo tras Secret Wars, aunque el nuevo guion del reboot de los X-Men no incluiría todavía al personaje. Así que la gran pregunta es: ¿veremos un nuevo Logan en la Fase 7, o Jackman tendrá cuerda para rato?

Mutantes por todas partes

Otro detalle interesante es cómo Marvel ha ido introduciendo a los mutantes poco a poco en su universo. El caso más claro es Kamala Khan, la Ms. Marvel interpretada por Iman Vellani, quien dejó de ser inhumana para convertirse oficialmente en mutante. Es un guiño pequeño, pero muy significativo: los X-Men ya no están lejos.

Todo indica que la Fase 7 será el terreno donde los mutantes se mezclen de lleno con los héroes del UCM. Nuevas generaciones, nuevos conflictos, y, sobre todo, nuevas oportunidades para que Marvel vuelva a brillar tras unos años de altibajos.

El futuro mutante ya está escrito

En definitiva, los próximos proyectos de los X-Men prometen devolverle la emoción al UCM. Entre el reboot cinematográfico, la unión con Deadpool y las futuras temporadas de X-Men ’97, Marvel parece haber encontrado el equilibrio entre pasado, presente y futuro.

El camino hacia la Fase 7 pinta apasionante, y si algo ha demostrado Marvel Studios es que sabe cómo reinventarse cuando el público empieza a dudar. Así que, si te gustan los mutantes, prepárate: lo mejor está por venir.

Deadpool
