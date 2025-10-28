Según el Indec, en agosto el índice de salarios se incrementó 3,2% mensual y estuvo por encima de la inflación Según el INDEC, el índice de salarios aumentó 3,2% en agosto, por encima de la inflación del 1,9%. En el último año, los ingresos crecieron 49,6%, impulsados principalmente por los aumentos en el sector privado no registrado. Por







El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en agosto de 2025 el índice de salarios registró una suba de 3,2% mensual y acumuló un incremento de 49,6% en los últimos doce meses. De esta forma, los ingresos volvieron a ubicarse por encima de la inflación, que ese mes fue del 1,9%.

El avance de agosto estuvo explicado por aumentos de 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y un fuerte salto del 6% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, la mejora del 49,6% se descompone en incrementos de 36,1% en los salarios del sector privado formal, 38,8% en el sector público y 129,9% entre los trabajadores informales, que lideraron las subas.

Desde diciembre de 2024, el índice de salarios acumula una variación de 27,6%, producto de aumentos de 18,8% en el sector privado registrado, 22,5% en el sector público y 67,4% en el sector no registrado.

Dentro del sector público, el informe del INDEC detalla que en agosto el subsector nacional tuvo un alza mensual de 3,0%, mientras que el subsector provincial aumentó 2,9%. En la comparación interanual, las remuneraciones del ámbito nacional subieron 23,3% y las provinciales 44,3%. Respecto de diciembre, los incrementos fueron de 14,6% y 25,7%, respectivamente.

