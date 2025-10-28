28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Según el Indec, en agosto el índice de salarios se incrementó 3,2% mensual y estuvo por encima de la inflación

Según el INDEC, el índice de salarios aumentó 3,2% en agosto, por encima de la inflación del 1,9%. En el último año, los ingresos crecieron 49,6%, impulsados principalmente por los aumentos en el sector privado no registrado.

Por
Según el Indec
Según el Indec, en agosto el índice de salarios se incrementó 3,2% mensual y estuvo por encima de la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en agosto de 2025 el índice de salarios registró una suba de 3,2% mensual y acumuló un incremento de 49,6% en los últimos doce meses. De esta forma, los ingresos volvieron a ubicarse por encima de la inflación, que ese mes fue del 1,9%.

La inflación no logró bajar del dígito y rebotó en septiembre.
Te puede interesar:

Consultoras prevén una inflación del 3% en alimentos durante octubre por la volatilidad del dólar

El avance de agosto estuvo explicado por aumentos de 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y un fuerte salto del 6% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, la mejora del 49,6% se descompone en incrementos de 36,1% en los salarios del sector privado formal, 38,8% en el sector público y 129,9% entre los trabajadores informales, que lideraron las subas.

Desde diciembre de 2024, el índice de salarios acumula una variación de 27,6%, producto de aumentos de 18,8% en el sector privado registrado, 22,5% en el sector público y 67,4% en el sector no registrado.

Dentro del sector público, el informe del INDEC detalla que en agosto el subsector nacional tuvo un alza mensual de 3,0%, mientras que el subsector provincial aumentó 2,9%. En la comparación interanual, las remuneraciones del ámbito nacional subieron 23,3% y las provinciales 44,3%. Respecto de diciembre, los incrementos fueron de 14,6% y 25,7%, respectivamente.

image

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para la Universidad Di Tella las probabilidades de que Argentina entre en recesión son del 98%

Para la Universidad Di Tella las probabilidades de que Argentina entre en recesión son del 98%

Panaderos por una crisis sin precedentes: Nos estamos fundendo

Panaderos en alerta por una crisis sin precedentes: "Nos estamos fundiendo"

La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

SKF despidió a 145 trabajadores y cerró su planta en Tortuguitas tras más de un siglo en el país

SKF despidió a 145 trabajadores y cerró su planta en Tortuguitas tras más de un siglo en el país

El Banco Central lanzó una moneda conmemorativa por los 40 años del gol de Maradona a Inglaterra

El Banco Central lanzó una moneda por el Mundial 2026 conmemorativa del gol de Maradona a los ingleses

El dólar oficial se recalentó en el comienzo de la semana, a pesar de la victoria oficialista.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebotó y rozó los $1.500

Rating Cero

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
play

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Marley se sometió a una delicada cirugía.

Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..."

Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria.
play

Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria: qué pasó

Juan Román Riquelme fue señalado por la presencia de la actriz en el partido de Boca.

Reconocida actriz fue a ver a Boca y los rumores explotaron: ¿la invitó Juan Román Riquelme?

La actriz le puso los puntos al jurado del reality de cocina.

Emilia Attias, íntima: la actriz habló de su novio Guillermo Freire y cuestionó al jurado de MasterChef Celebrity

últimas noticias

La AFA anunció los nuevos precios de las entradas del fútbol argentino

La AFA anunció los nuevos precios de las entradas del fútbol argentino

Hace 4 minutos
Boca viene de ganarle a Barracas Central por 3-1 en Olavarría y Luna.

Un jugador de Boca calentó la previa del Superclásico: "A River le ganamos"

Hace 15 minutos
Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

Hace 41 minutos
La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

Hace 1 hora
play
La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Hace 1 hora