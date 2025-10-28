28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen sin resolver: estaba desaparecida y encontraron el cuerpo en el lugar menos pensado

Tenía cuatro años. Fue intensamente buscada hasta que la encontraron entre su cama y el colchón. Dos meses después, la Justicia determinó que se había tratado de un “terrible accidente”. El caso conmocionó México en 2010 y todavía plantea interrogantes.

Por
El caso fue uno de los más controversiales de México ya que la Justicia nunca pudo comprobar que haya sido más que un “terrible accidente”.

El caso fue uno de los más controversiales de México ya que la Justicia nunca pudo comprobar que haya sido más que un “terrible accidente”.

  • Un caso muy sospecho sucedió a fines de marzo de 2010, cuando Lizette Farah acostó a su hija una noche, Paulette Gebara, y no apareció la mañana siguiente.
  • Una de las niñeras fue a despertar a la nena para prepararla para ir a la escuela, descubrió que no estaba en su cama. Si bien la buscó por cada rincón del departamento, no encontró rastros de ella.
  • Los investigadores recorrieron cada rincón de ese cuarto y de la casa de los Gebara. Sin embargo, no encontraron ningún indicio que pudiera aportar al desarrollo de una hipótesis.
  • Los investigadores concluyeron que se trató de un accidente. Según esta hipótesis, Paulette se habría resbalado mientras dormía y se habría caído en la parte entre el colchón y la estructura de la cama. Al tener una discapacidad motriz y del lenguaje, la pequeña pudo haber quedado atrapada sin tener la posibilidad de pedir ayuda.
El joven tenía 18 años y estaba desaparecido hacía cuatro días.
Te puede interesar:

Quién era Nicolás Duarte, el chico de 18 años que estaba desaparecido en Ezeiza

Una noche a fines de marzo de 2010, Lizette Farah acostó a su hija Paulette, de cuatro años, le deseó buenas noches, apagó las luces y la dejó descansar en la habitación que compartía con su hermana mayor.

La mañana siguiente, cuando una de las niñeras fue a despertar a la nena para prepararla para ir a la escuela, descubrió que no estaba en su cama. Si bien la buscó por cada rincón del departamento, no encontró rastros de ella.

Ese fue el principio de una pesadilla sin fin, ya que nueve días más tarde, Paulette Gebara fue encontrada muerta en su habitación. El caso fue uno de los más controversiales de México ya que la Justicia nunca pudo comprobar que haya sido más que un “terrible accidente”. Sin embargo, las circunstancias en las que se produjo el hallazgo presentó más dudas que certezas.

paullette

Cómo fue el crimen de la niña que desapareció y fue encontrada muerta en su casa 9 días después

Paulette Gebara nació el 20 de julio de 2005 en la localidad de Huixquilucan, en México. Fue la segunda hija del matrimonio de Lizette Farah y Mauricio Gebara, y tenía una hermana mayor de siete años.

Los padres eran reconocidos en el ámbito empresarial del país y contaban con un estilo de vida de alto nivel. La pareja contrató a dos niñeras para que cuidaran de Paulette, ya que tenía una discapacidad motriz y un trastorno del lenguaje, por lo que necesitaba asistencia constante.

Según la investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de México, el 21 de marzo de 2010, Mauricio llevó a pasear a sus dos hijas a la ciudad de Valle de Bravo y volvieron por la noche. Lizette acostó a las dos nenas y se presume que fue la última persona que vio con vida a Paulette.

A la mañana siguiente, Erika Casimiro, una de las niñeras, fue a despertar a la menor de cuatro años para ir al colegio, pero descubrió que ella no estaba en la cama. Por eso, decidió ir a la habitación de los padres, que estaban durmiendo, para ponerlos al tanto de la situación.

Si bien la buscaron por todo el departamento y el edificio, no la encontraron. Por este motivo, los padres llamaron a la Policía, hicieron la denuncia, y en menos de 24 horas se realizó una búsqueda en el punto cero: la habitación de Paulette.

Los investigadores recorrieron cada rincón de ese cuarto y de la casa de los Gebara. Sin embargo, no encontraron ningún indicio que pudiera aportar al desarrollo de una hipótesis. Además, se dieron cuenta de que tampoco había signos de violencia, las puertas no habían sido forzadas y no había ventanas rotas.

Asimismo, se hizo una minuciosa revisión de las cámaras de vigilancia del edificio en donde vivían, pero durante esa madrugada, nadie entró ni salió.

Esa misma semana, la búsqueda se extendió por toda la ciudad con carteles en la calle y en las redes sociales. “Ayudame a regresar a casa. No puedo valerme por mí misma, necesito a mis papás”, decían los afiches. En los siguientes días, la difusión del caso escaló y la foto de Paulette recorrió todos los medios mexicanos, al punto que celebridades como el actor Gael García Bernal difundiera el mensaje.

El 26 de marzo, el procurador General de Justicia, Alberto Bazbaz, se presentó en la casa de Paulette, para participar de un nuevo rastrillaje. Pese a que los efectivos revisaron todo de arriba a abajo, no encontraron nada.

Cuatro días más tarde, se realizó un nuevo operativo en el domicilio, pero esta vez con un equipo más grande y perros rastreadores. Durante el procedimiento, se produjo un apagón en todo el edificio y luego de que volviera la luz, se produjo el macabro hallazgo: la Policía encontró el cuerpo de Paulette “entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por la sábana y colcha de la misma”, según indicó Bazbaz a la prensa en ese momento.

paulleteee

Posteriormente, el cuerpo de la nena fue sometido a una autopsia, que determinó que murió a causa de una asfixia por obstrucción de las fosas nasales y una compresión toráxica abdominal.

En un principio, la hipótesis principal del procurador fue que Paulette había sido “ocultada y privada de su vida”, por lo cual buscaría las respuestas a los “eventos que resultan absolutamente incomprensibles”.

En la investigación, llegaron a participar expertos de la fiscalía de la Ciudad de México y miembros del FBI de Estados Unidos. Sin embargo, el 21 de mayo, dos meses después de la muerte de la pequeña, Bazbaz determinó que el hecho había sido “un terrible accidente”.

En un inicio, se pensó en un secuestro, pero no había pruebas que reforzaran esta hipótesis: en la entrada, no habían registrado ningún movimiento sospechoso ni tampoco dejaron indicios que insinuaran una maniobra de extorsión. Finalmente, esta teoría se descartó.

Por otra parte, la autopsia reveló que la muerte de la nena se había producido entre 5 y 9 días antes del hallazgo del cuerpo. Sin embargo, los padres y allegados a la víctima decían que era imposible que Paulette haya estado ahí todo el tiempo sin que nadie lo advirtiera. Además, la escena había sido visitada por decenas de efectivos y los perros no rastrearon ni una pista.

Asimismo, los peritos también realizaron pruebas con químicos en todo el departamento y el edificio, y tampoco encontraron huellas de nada que resultara sospechoso.

Finalmente, los investigadores concluyeron que se trató de un accidente. Según esta hipótesis, Paulette se habría resbalado mientras dormía y se habría caído en la parte entre el colchón y la estructura de la cama. Al tener una discapacidad motriz y del lenguaje, la pequeña pudo haber quedado atrapada sin tener la posibilidad de pedir ayuda. La Justicia coincidió con la hipótesis de los investigadores. Esto causó conmoción en la sociedad, ya que había demasiadas preguntas sin respuestas.

muerte paullete

Noticias relacionadas

Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte en el arroyo Aguirre: las hipótesis detrás de la muerte

Hallaron el cuerpo de Nicolás Duarte en el arroyo Aguirre: las hipótesis detrás de la muerte

play

Encontraron el cuerpo sin vida del joven desaparecido en Ezeiza

La víctima fue asistida en el Hospital Carrillo.

Mendoza: un joven fue baleado por tercera vez en seis años

¿Sabías cuántos glaciares hay en todo el mundo? No se puede creer la gran cantidad que hay

El consumo de alcohol está presente en uno de cada cuatro accidentes mortales registrados en Argentina.

La multa por manejar alcoholizado aumentó en octubre 2025: cuál es el importante monto

renovado: que atraccion de caba fue restaurada para el verano 2026 y ya se puede comenzar a visitar

Renovado: qué atracción de CABA fue restaurada para el verano 2026 y ya se puede comenzar a visitar

Rating Cero

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
play

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Marley se sometió a una delicada cirugía.

Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..."

Wanda Nara deberá pagar una cifra multimillonaria.
play

Wanda Nara debe pagar una multa multimillonaria: qué pasó

Juan Román Riquelme fue señalado por la presencia de la actriz en el partido de Boca.

Reconocida actriz fue a ver a Boca y los rumores explotaron: ¿la invitó Juan Román Riquelme?

La actriz le puso los puntos al jurado del reality de cocina.

Emilia Attias, íntima: la actriz habló de su novio Guillermo Freire y cuestionó al jurado de MasterChef Celebrity

últimas noticias

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

Hace 15 minutos
La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

Hace 41 minutos
play
La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Hace 56 minutos
El joven tenía 18 años y estaba desaparecido hacía cuatro días.

Quién era Nicolás Duarte, el chico de 18 años que estaba desaparecido en Ezeiza

Hace 1 hora
Tras su paso por Jamaica, la previsión es que Melissa siga su camino hacia el Cuba y las islas Bahamas.

Naciones Unidas aseguró que el huracán "Melissa" será "la tormenta del siglo en Jamaica"

Hace 1 hora