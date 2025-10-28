IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Este producto de María Cher fue el elegido como un indispensable para ella antes de salir de su casa. Con notas de vainilla, flores y sándalo, se volvió un éxito en las perfumerías argentinas.

Gracias a su mención

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Redes sociales
  • Celeste Cid reveló que su fragancia preferida es Onyx Elixir, una creación de la marca argentina María Cher.
  • La actriz destacó su aroma especiado con notas de vainilla, describiéndolo como “magnético” y único.
  • El perfume pertenece a la familia olfativa Ámbar Floral y combina acordes frutales, florales y amaderados.
  • En Argentina, se comercializa en presentaciones de 50 ml y 100 ml, con precios que van desde los 34.990 hasta los 57.190 pesos.
Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.
Te puede interesar:

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

Celeste Cid, una de las figuras más queridas del espectáculo y recientemente sorprendió a sus seguidores al compartir cuál es el perfume que la acompaña cada día. A través de una colaboración con la firma María Cher, la actriz dio a conocer su elección personal, una fragancia nacional que se volvió tendencia entre quienes la siguen.

Aunque suele mantener un perfil reservado en redes sociales, la actriz contó que no puede salir de su casa sin aplicarse su perfume preferido. En un video publicado por la marca, explicó qué la cautivó de esta esencia, a la que definió como elegante, intensa y con un toque adictivo.

Su elección llamó la atención, ya que desde que mencionó el producto, el interés por la fragancia creció en las principales perfumerías del país, convirtiéndose en una de las más buscadas por su elegancia y origen local.

Celeste Cid

Cuál es el perfume favorito de Celeste Cid

La actriz eligió Onyx Elixir, una de las fragancias más reconocidas de María Cher. Según contó, se enamoró de su aroma apenas lo probó: “Cada vez que lo uso, todos me preguntan cuál es. Tiene un toque especiado y notas de vainilla que lo hacen irresistible”.

De acuerdo con el portal especializado Fragrantica, esta fragancia pertenece a la familia Ámbar Floral, ideal para quienes prefieren perfumes duraderos y con presencia. Su composición mezcla acordes frutales, florales y amaderados, logrando un equilibrio entre dulzura y presencia elegante.

Según los especialistas, las notas olfativas del Onyx Elixir contienen una Salida en donde se percibe pera de Anjou, bergamota y naranja sanguina, mientras que en el corazón es posible encontrar flor de naranjo, tuberosa y frambuesa, y en el Fondo orquídea de vainilla, pachulí y sándalo.

Este contraste entre notas dulces, cítricas y cálidas crea una fragancia envolvente y magnética, con la personalidad elegante que caracteriza a Cid.

Onyx Elixir

Cuánto sale el perfume favorito de Celeste Cid

El Onyx Elixir ya figura entre los perfumes más vendidos de la marca María Cher y se encuentra disponible en dos tamaños. En perfumerías argentinas, su precio varía según la presentación:

  • 100 ml: alrededor de $57.190.
  • 50 ml: cerca de $34.990.

Por su composición y su origen nacional, esta fragancia se ubica como una alternativa más accesible frente a los perfumes internacionales, sin resignar calidad ni estilo. Elegido por una de las actrices más admiradas del país, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Noticias relacionadas

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

SKF despidió a 145 trabajadores y cerró su planta en Tortuguitas tras más de un siglo en el país

SKF despidió a 145 trabajadores y cerró su planta en Tortuguitas tras más de un siglo en el país

Hace 8 minutos
Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

Brasil: Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Hace 14 minutos
El Gobierno analiza convocar a extraordinarias.

El Gobierno ya analiza convocar a extraordinarias para debatir las reformas laboral y tributaria

Hace 22 minutos
Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Hace 26 minutos
play
La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Hace 31 minutos