Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Este producto de María Cher fue el elegido como un indispensable para ella antes de salir de su casa. Con notas de vainilla, flores y sándalo, se volvió un éxito en las perfumerías argentinas.

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Celeste Cid , una de las figuras más queridas del espectáculo y recientemente sorprendió a sus seguidores al compartir cuál es el perfume que la acompaña cada día. A través de una colaboración con la firma María Cher, la actriz dio a conocer su elección personal, una fragancia nacional que se volvió tendencia entre quienes la siguen.

Aunque suele mantener u n perfil reservado en redes sociales , la actriz contó que no puede salir de su casa sin aplicarse su perfume preferido. En un video publicado por la marca, explicó qué la cautivó de esta esencia, a la que definió como elegante, intensa y con un toque adictivo.

Su elección llamó la atención, ya que desde que mencionó el producto, el interés por la fragancia creció en las principales perfumerías del país, convirtiéndose en una de las más buscadas por su elegancia y origen local.

Cuál es el perfume favorito de Celeste Cid

La actriz eligió Onyx Elixir, una de las fragancias más reconocidas de María Cher. Según contó, se enamoró de su aroma apenas lo probó: “Cada vez que lo uso, todos me preguntan cuál es. Tiene un toque especiado y notas de vainilla que lo hacen irresistible”.

De acuerdo con el portal especializado Fragrantica, esta fragancia pertenece a la familia Ámbar Floral, ideal para quienes prefieren perfumes duraderos y con presencia. Su composición mezcla acordes frutales, florales y amaderados, logrando un equilibrio entre dulzura y presencia elegante.

Según los especialistas, las notas olfativas del Onyx Elixir contienen una Salida en donde se percibe pera de Anjou, bergamota y naranja sanguina, mientras que en el corazón es posible encontrar flor de naranjo, tuberosa y frambuesa, y en el Fondo orquídea de vainilla, pachulí y sándalo.

Este contraste entre notas dulces, cítricas y cálidas crea una fragancia envolvente y magnética, con la personalidad elegante que caracteriza a Cid.

Onyx Elixir Redes sociales

Cuánto sale el perfume favorito de Celeste Cid

El Onyx Elixir ya figura entre los perfumes más vendidos de la marca María Cher y se encuentra disponible en dos tamaños. En perfumerías argentinas, su precio varía según la presentación:

100 ml: alrededor de $57.190 .

alrededor de . 50 ml: cerca de $34.990.

Por su composición y su origen nacional, esta fragancia se ubica como una alternativa más accesible frente a los perfumes internacionales, sin resignar calidad ni estilo. Elegido por una de las actrices más admiradas del país, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.