Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Esta producción de la plataforma de streaming se ganó el corazón de todos los chicos con su original trama y su emocionante desarrollo.

Netflix continúa ampliando su catálogo de películas para niños, ofreciendo producciones que combinan entretenimiento, humor y valores familiares. Dentro de su amplia selección de títulos animados, hay propuestas que logran destacarse por su originalidad, ritmo y mensaje positivo.

Una de ellas es La familia Mitchell vs. las máquinas, una historia llena de acción y emociones que se convirtió en una de las favoritas del público infantil y también de los adultos. La película sigue a Katie Mitchell, una nena creativa que sueña con dedicarse al cine, y su familia, que inicia un viaje por carretera justo cuando los robots deciden rebelarse contra la humanidad.

Más allá de su trama divertida, La familia Mitchell vs. las máquinas se destaca por su animación innovadora, su guion ágil y su mensaje sobre la importancia de la familia y la conexión humana en la era digital. Producida por Sony Pictures Animation y dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe, esta película ofrece una experiencia visual y emocional perfecta para disfrutar en familia.

Netflix: sinopsis de La familia Mitchell vs. las máquinas

Los Mitchell son una familia atípica, algo disfuncional pero también cariñosa. Cuando realizan un viaje por carretera, este se ve interrumpido por un inesperado levantamiento tecnológico que amenaza a la humanidad.

Y es que, en todo el mundo, los dispositivos electrónicos que la gente ama, desde teléfonos hasta vehículos sin conductor además de una nueva y elegante línea de robots personales, comienzan a rebelarse contra los humanos. Será entonces cuando los Mitchell tendrán que superar sus problemas y trabajar juntos para salvar el mundo.

Tráiler de La familia Mitchell vs. las máquinas

Embed - La familia Mitchell vs. las máquinas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La familia Mitchell vs. las máquinas

  • Abbi Jacobson
  • Danny McBride
  • Maya Rudolph
  • Michael Rianda
  • Eric André
  • Olivia Colman
  • Fred Armisen
  • Beck Bennett
