Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años Esta producción de la plataforma de streaming se ganó el corazón de todos los chicos con su original trama y su emocionante desarrollo.







La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Netflix continúa ampliando su catálogo de películas para niños, ofreciendo producciones que combinan entretenimiento, humor y valores familiares. Dentro de su amplia selección de títulos animados, hay propuestas que logran destacarse por su originalidad, ritmo y mensaje positivo.

Una de ellas es La familia Mitchell vs. las máquinas, una historia llena de acción y emociones que se convirtió en una de las favoritas del público infantil y también de los adultos. La película sigue a Katie Mitchell, una nena creativa que sueña con dedicarse al cine, y su familia, que inicia un viaje por carretera justo cuando los robots deciden rebelarse contra la humanidad.

Más allá de su trama divertida, La familia Mitchell vs. las máquinas se destaca por su animación innovadora, su guion ágil y su mensaje sobre la importancia de la familia y la conexión humana en la era digital. Producida por Sony Pictures Animation y dirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe, esta película ofrece una experiencia visual y emocional perfecta para disfrutar en familia.

la familia mitchell vs las maquinas

Netflix: sinopsis de La familia Mitchell vs. las máquinas Los Mitchell son una familia atípica, algo disfuncional pero también cariñosa. Cuando realizan un viaje por carretera, este se ve interrumpido por un inesperado levantamiento tecnológico que amenaza a la humanidad.

Y es que, en todo el mundo, los dispositivos electrónicos que la gente ama, desde teléfonos hasta vehículos sin conductor además de una nueva y elegante línea de robots personales, comienzan a rebelarse contra los humanos. Será entonces cuando los Mitchell tendrán que superar sus problemas y trabajar juntos para salvar el mundo. Tráiler de La familia Mitchell vs. las máquinas Embed - La familia Mitchell vs. las máquinas | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La familia Mitchell vs. las máquinas Abbi Jacobson

Danny McBride

Maya Rudolph

Michael Rianda

Eric André

Olivia Colman

Fred Armisen

Beck Bennett