Donald Trump ordenó "eliminar los barrios marginales" de Washington y expulsar a las personas sin hogar El mandatario declaró la "emergencia de seguridad pública" y desplegará a la Guardia Nacional. La Policía de la capital estadounidense pasará a estar bajo control federal. Por







Trump justificó su decisión por un supuesto aumento de los delitos en Washington DC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desplegar a la Guardia Federal en Washington DC para combatir a "bandas violentas y criminales sanguinarios", además de "medidas drásticas" como expulsar a las personas sin hogar de las calles y "eliminar los barrios marginales".

Durante la conferencia de prensa que brindó este lunes, Trump anunció que la Policía de Washington pasará a estar bajo control federal. El operativo implicará el despliegue de unos 800 guardias federales "para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública".

"Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios", afirmó el mandatario. Argumentó que los robos han aumentado y que la tasa de homicidios de la ciudad es más alta que en algunos "de los peores lugares del mundo". "Nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado y asesinado", señaló.

Las "medidas drásticas" anunciadas por Trump incluyen declarar la emergencia en seguridad en Washington DC y expulsar a las bandas criminales. "Sé que no es políticamente correcto, pero vamos a eliminar los barrios marginales donde viven", añadió en referencia a las personas en situación de calle.

"¡Washington DC será liberado hoy!", afirmó el mandatario en la red Truth Social. "El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria desaparecerán. ¡Haré que nuestra capital sea grande otra vez! ¡Se acabaron los días de matar o herir sin piedad a inocentes! Arreglé rápidamente la frontera (¡cero ilegales en los últimos 3 meses!), ¡DC es la siguiente!", prometió.