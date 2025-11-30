La respuesta de Venezuela a Donald Trump: calificó de "hostil" el cierre de su espacio aéreo y anunció un plan especial de vuelos

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, afirmó que la medida anunciada por Estados Unidos es "ilegal e injustificada" y tiene "pretensiones coloniales". A pesar de las operaciones canceladas, el Gobierno busca garantizar que los ciudadanos puedan entrar y salir del país.

El gobierno de Nicolás Maduro calificó de "hostil" e "ilegal" la medida impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien este sábado anunció el "cierre total" del espacio aéreo de Venezuela, y adelantó que trabaja en un "plan especial" de vuelos para que los ciudadanos puedan entrar y salir del país.

Trump redobla la presión contra Maduro y anunció el "cierre total" del espacio aéreo de Venezuela

En medio de las crecientes tensiones entre ambos gobiernos y un nuevo despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Mar Caribe, Trump informó "a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" que "el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

"Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, en un comunicado difundido a través de Telegram.

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario , incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", agregó.

Gil recordó que el espacio aéreo venezolano está "protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)" y que "ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional".

Además, el comunicado señaló que esta medida implica que Estados Unidos ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos deportados. También deja varados a los ciudadanos venezolanos y extranjeros que tenían viajes programados en aerolíneas comerciales.

"En respuesta a esta agresión, el presidente Nicolás Maduro ordenó un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países, así como para facilitar los itinerarios de salida de quienes deban viajar fuera de nuestro territorio", anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Telegram.

Por otro lado, indicó que Venezuela activó todos los mecanismos previstos por el derecho internacional para el "cese inmediato de esta acción ilegítima e ilegal", y convocó a los demás países a condenar este "acto de agresión inmoral".