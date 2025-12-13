ISIS asesinó a estadounidenses en Siria: Donald Trump prometió represalias Dos soldados y un intérprete civil murieron durante una patrulla conjunta en Palmira. Tras el hecho, el mandatario advirtió que Estados Unidos “tomará represalias”. Por + Seguir en







Un ataque armado atribuido a un militante del Estado Islámico (ISIS) dejó como saldo la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil durante una patrulla conjunta entre fuerzas de Estados Unidos y Siria en la ciudad de Palmira. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el agresor, identificado como un “atacante solitario”, abrió fuego y fue abatido en el lugar. También resultaron heridos tres militares sirios.

Según el Pentágono, la emboscada ocurrió mientras se desarrollaba una instancia de enlace en el marco de las operaciones antiterroristas conjuntas. El enviado especial estadounidense para Siria, Tom Barrack, precisó que el blanco fue una patrulla mixta, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que las fuerzas aliadas “eliminaron al atacante”.

Desde la Casa Blanca informaron que las identidades de los soldados fallecidos se mantendrán en reserva hasta que sus familias sean notificadas. La agencia estatal siria SANA informó que hubo varios heridos durante una inspección conjunta y que los lesionados fueron evacuados en helicóptero a la base de Al Tanf.

Se trata del primer incidente con víctimas estadounidenses desde la caída de Bashar al Assad, hace un año, y ocurrió en una zona desértica señalada como fuera del control efectivo del gobierno sirio.

Desde Damasco, el portavoz del Ministerio del Interior, Anwar al Baba, aseguró que existían advertencias previas sobre una posible infiltración de ISIS en la región. En tanto, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos indicó que el encuentro formaba parte de la estrategia estadounidense para reforzar su presencia en el desierto sirio, donde el grupo extremista mantiene células activas pese a haber perdido el control territorial.