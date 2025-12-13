13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

ISIS asesinó a estadounidenses en Siria: Donald Trump prometió represalias

Dos soldados y un intérprete civil murieron durante una patrulla conjunta en Palmira. Tras el hecho, el mandatario advirtió que Estados Unidos “tomará represalias”.

Por
ISIS asesinó a estadounidenses en Siria: Donald Trump prometió represalias

ISIS asesinó a estadounidenses en Siria: Donald Trump prometió represalias

Un ataque armado atribuido a un militante del Estado Islámico (ISIS) dejó como saldo la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil durante una patrulla conjunta entre fuerzas de Estados Unidos y Siria en la ciudad de Palmira. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el agresor, identificado como un “atacante solitario”, abrió fuego y fue abatido en el lugar. También resultaron heridos tres militares sirios.

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de crear una narrativa falsa.
Te puede interesar:

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía"

Según el Pentágono, la emboscada ocurrió mientras se desarrollaba una instancia de enlace en el marco de las operaciones antiterroristas conjuntas. El enviado especial estadounidense para Siria, Tom Barrack, precisó que el blanco fue una patrulla mixta, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que las fuerzas aliadas “eliminaron al atacante”.

Desde la Casa Blanca informaron que las identidades de los soldados fallecidos se mantendrán en reserva hasta que sus familias sean notificadas. La agencia estatal siria SANA informó que hubo varios heridos durante una inspección conjunta y que los lesionados fueron evacuados en helicóptero a la base de Al Tanf.

Se trata del primer incidente con víctimas estadounidenses desde la caída de Bashar al Assad, hace un año, y ocurrió en una zona desértica señalada como fuera del control efectivo del gobierno sirio.

Desde Damasco, el portavoz del Ministerio del Interior, Anwar al Baba, aseguró que existían advertencias previas sobre una posible infiltración de ISIS en la región. En tanto, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos indicó que el encuentro formaba parte de la estrategia estadounidense para reforzar su presencia en el desierto sirio, donde el grupo extremista mantiene células activas pese a haber perdido el control territorial.

Tras conocerse el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “va a tomar represalias”. Luego, a través de un mensaje en Truth Social, sostuvo que el presidente sirio Ahmed al Sharaa se encontraba “sumamente enojado y perturbado” por el incidente, que volvió a poner en foco la seguridad de las tropas desplegadas en la región.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump aparece retratado en varias fotos.

Publican nuevas fotos de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump y Clinton

Desde que Estados Unidos inició su campaña militar contra Venezuela, a comienzos de septiembre, ya murieron unas 87 personas.

Trump intensifica su ofensiva contra Venezuela: "Comenzarán los bombardeos en tierra"

play

Estados Unidos planea nuevas incautaciones de buques petroleros venezolanos

Donald Trump / Nicolás Maduro

Maduro le habría ofrecido a Trump entregar el poder a cambio de una amnistía

El Tesoro sancionó a varios familiares de Maduro.

Estados Unidos sancionó a tres sobrinos de Maduro y a seis barcos vinculados con petróleo venezolano

Estados Unidos incautó un buque petrolero venezolano.

Video: así fue el operativo militar de Estados Unidos para incautar el buque petrolero venezolano

Rating Cero

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.
play

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

Héctor Alterio estaba radicado en España, donde continuó su exitosa carrera. 

Último adiós a Héctor Alterio: las conmovedoras palabras de sus colegas en redes sociales

Esta serie mexicana es un éxito en Netflix.
play

Es una excelente serie de Netflix, acaban de lanzar su segunda temporada y tiene 6 capítulos

Esta serie argentina cuenta con Juan Minujín y un gran elenco.
play

Es un éxito en Netflix: la serie de solo 6 capítulos en la que actúa Juan Minujín

Se estrenó en Netflix en diciembre 2025. 
play

Es una de la películas del momento en Netflix: dura menos de 2 horas

últimas noticias

Racing y Estudiantes LP por el Torneo Clausura.

Racing y Estudiantes empatan en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura

Hace 6 minutos
Verón en la tribuna de Estudiantes LP en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

Hace 13 minutos
Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de crear una narrativa falsa.

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía"

Hace 24 minutos
La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok

Hace 30 minutos
Así quedó el Volkswagen Gol luego del choque frontal con un camión, en Córdoba.

Tragedia en Córdoba: un muerto tras violento choque frontal entre un auto y un camión

Hace 55 minutos