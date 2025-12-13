Fueron difundidas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, difundió un nuevo conjunto de 19 fotos del fallecido financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales , en las que aparecen diversas figuras, entre ellas el presidente estadounidense Donald Trump , el exmandatario Bill Clinton , el expríncipe británico Andrés y el empresario Bill Gates.

Según aclararon los legisladores, la publicación de las imágenes no implica acusaciones ni indicios de irregularidades por parte de las personas retratadas.

El presidente Trump aparece en tres de las fotografías divulgadas. En una de ellas se lo ve rodeado de mujeres; otra muestra una ilustración de su imagen en sobres rojos con la leyenda “Condón Trump”. Una tercera imagen lo muestra conversando con Epstein y la modelo Ingrid Seynhaeve durante una fiesta de Victoria’s Secret en Nueva York en 1997, una imagen que circula públicamente desde hace años.

Clinton realizó al menos cuatro viajes en el avión privado de Epstein.

Trump reconoció haber sido amigo de Epstein, aunque sostuvo que se distanciaron alrededor de 2004, antes del primer arresto del financista, y negó cualquier irregularidad.

Tras la difusión, dirigentes republicanos y la Casa Blanca acusaron a los demócratas de seleccionar el material para construir una narrativa política. Incluso, la vocera presidencial Abigail Jackson afirmó que la administración Trump promovió mayor transparencia y apoyó investigaciones sobre el entorno de Epstein.

El comité analiza más de 95.000 fotografías entregadas por los herederos de Epstein y nuevas imágenes se harán públicas en los próximos días y semanas. legisladores demócratas adelantaron que parte del material no divulgado resulta “perturbador”.

epstein5 Bill Gates y el príncipe Andrés son parte del archivo.

Entre las fotografías también figuran el exasesor presidencial Steve Bannon, el director de cine Woody Allen, el economista Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz, el empresario Richard Branson y Bill Gates.

En el caso de Bannon, se difundieron además antecedentes documentales ya publicados en noviembre, cuando el comité hizo públicas más de 20.000 páginas del archivo de Epstein, incluidos mensajes intercambiados entre ambos en 2018.

epstein6 El director de cine, Woody Allen.

Otra de las fotografías muestra a Bill Clinton junto a Epstein y Ghislaine Maxwell. Un vocero del expresidente reconoció previamente que Clinton realizó cuatro viajes en el avión privado de Epstein entre 2002 y 2003, aunque registros citados por medios estadounidenses elevan ese número.

El conjunto divulgado incluye además imágenes de objetos, como juguetes sexuales.