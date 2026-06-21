Donald Trump llamó por teléfono a Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su triunfo electoral en Colombia Durante el diálogo, el líder de la Casa Blanca propuso establecer una agenda común de cooperación enfocada en la seguridad y el comercio. Por Agregar C5N en









Donald Trump / Abelardo de la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo por vía telefónica al abogado Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta electoral de Colombia y propuso una agenda de trabajo bilateral.

El mandatario norteamericano comunicó el contacto a través de sus redes sociales oficiales, donde ponderó el resultado de los comicios en el país sudamericano. Trump calificó el desenlace de la jornada como una "histórica victoria como próximo presidente de Colombia".

El líder de la Casa Blanca dejó un mensaje explícito sobre la conversación con el dirigente electo. "Acabo de hablar con Abelardo de la Espriella y lo felicité por su histórica victoria como próximo presidente de Colombia", escribió el jefe de Estado.

Asimismo, Trump elogió el desempeño de las instituciones electorales colombianas a cargo de la organización del balotaje del fin de semana. El dirigente estadounidense calificó el desarrollo del proceso como un trabajo con un "profesionalismo excepcional" e instrumentos "impecables".

La futura relación entre ambas naciones contemplará prioridades conjuntas en materia de seguridad y economía. El presidente estadounidense planteó un esquema de cooperación enfocado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional, la migración ilegal y el comercio bilateral.