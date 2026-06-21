21 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump llamó por teléfono a Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su triunfo electoral en Colombia

Durante el diálogo, el líder de la Casa Blanca propuso establecer una agenda común de cooperación enfocada en la seguridad y el comercio.

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Donald Trump / Abelardo de la Espriella

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El mandatario norteamericano comunicó el contacto a través de sus redes sociales oficiales, donde ponderó el resultado de los comicios en el país sudamericano. Trump calificó el desenlace de la jornada como una "histórica victoria como próximo presidente de Colombia".

El líder de la Casa Blanca dejó un mensaje explícito sobre la conversación con el dirigente electo. "Acabo de hablar con Abelardo de la Espriella y lo felicité por su histórica victoria como próximo presidente de Colombia", escribió el jefe de Estado.

Asimismo, Trump elogió el desempeño de las instituciones electorales colombianas a cargo de la organización del balotaje del fin de semana. El dirigente estadounidense calificó el desarrollo del proceso como un trabajo con un "profesionalismo excepcional" e instrumentos "impecables".

La futura relación entre ambas naciones contemplará prioridades conjuntas en materia de seguridad y economía. El presidente estadounidense planteó un esquema de cooperación enfocado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional, la migración ilegal y el comercio bilateral.

Finalmente, el mandatario de la potencia norteamericana expresó su confianza hacia el perfil de la nueva conducción de Bogotá. Trump describió a De la Espriella como un líder "fuerte, luchador y amante de su país", y vaticinó que su administración marcará "un nuevo capítulo para Colombia".

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