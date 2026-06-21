Colombia elige presidente: más de 41 millones de ciudadanos votan en el balotaje que define un modelo del país Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda llegan a la segunda vuelta tras una ajustada primera elección, en un contexto marcado por la polarización política y la creciente preocupación por la violencia. Por Agregar C5N en









Colombia elige presidente: más de 41 millones de ciudadanos votan en el balotaje que define el futuro del país

Más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo del balotaje que definirá al próximo jefe de Estado para los próximos cuatro años. La contienda enfrenta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes buscarán suceder al presidente Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño.

Las mesas de votación abrirán a las 8:00 de la mañana, hora local, y cerrarán a las 4:00 de la tarde. La elección se desarrolla en un escenario de fuerte tensión política y social. Distintos informes internacionales advirtieron sobre un recrudecimiento de los episodios de violencia en varias regiones del país, un fenómeno que expone las profundas divisiones que atraviesan a la sociedad colombiana.

La primera vuelta, celebrada el 31 de mayo, reflejó ese escenario de fragmentación. De la Espriella se impuso con 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74% del total, mientras que Cepeda obtuvo 9,7 millones de sufragios y alcanzó el 40,90%.

Elecciones en Colombia: dos proyectos políticos enfrentados Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, es identificado por distintos medios internacionales como una figura ajena a la política tradicional. Su discurso crítico hacia la dirigencia histórica y su cercanía con sectores conservadores, además del respaldo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump, lo posicionaron como una de las principales referencias de la derecha colombiana.