Donald Trump afirmó que Keir Starmer renunciará como primer ministro de Reino Unido El presidente de Estados Unidos advirtió que el funcionario británico "fracasó estrepitosamente" en sus políticas de inmigración y energéticas, lo que definió como "dos temas cruciales". Por Agregar C5N en









Donald Trump junto a Keir Starmer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Keir Starmer "fracasó estrepitosamente" en su gestión como primer ministro de Reino Unido y afirmó que renunciará a su cargo, por lo que volvió a profundizar la tensión con el Gobierno británico.

En Truth Social, Trump cuestionó al funcionario británico debido a su administración en áreas clave. "Keir Starmer dimitirá como Primer Ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO EN EL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT", aseveró.

La publicación del republicano se produjo mientras el Reino Unido atraviesa un escenario de incertidumbre, después de que distintos medios informaran que Starmer analiza renunciar a su cargo ya que se encuentra acorralado por la falta de apoyo de ministros, diputados e integrantes del Partido Laborista, debido a que lo responsabilizan por el crecimiento de la oposición liderada por Nigel Farage.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido. En tal sentido, el exalcalde de Gran Mánchester y recientemente electo diputado, Andy Burnham, es el principal candidato para ser el nuevo primer ministro en caso de que Starmer renuncie. Por su parte, el secretario de Negocios, Peter Kyle, hizo alusión a la crisis política y marcó en diálogo con la BBC que el funcionario británico se encuentra "tomándose tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades".

En tanto, la administración británica también enfrenta un delicado momento por las violentas movilizaciones antimigratorias que comenzaron en Irlanda del Norte, a raíz de que un inmigrante sudanés apuñalara a otro hombre durante la noche del lunes en Belfast, y que se extendieron en todo el Reino Unido. En algunos casos, implicaron incendios de viviendas y vehículos de inmigrantes o ataques a barrios con mayoría de extranjeros.