21 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump afirmó que Keir Starmer renunciará como primer ministro de Reino Unido

El presidente de Estados Unidos advirtió que el funcionario británico "fracasó estrepitosamente" en sus políticas de inmigración y energéticas, lo que definió como "dos temas cruciales".

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Donald Trump junto a Keir Starmer.

Donald Trump junto a Keir Starmer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Keir Starmer "fracasó estrepitosamente" en su gestión como primer ministro de Reino Unido y afirmó que renunciará a su cargo, por lo que volvió a profundizar la tensión con el Gobierno británico.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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En Truth Social, Trump cuestionó al funcionario británico debido a su administración en áreas clave. "Keir Starmer dimitirá como Primer Ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO EN EL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor! Presidente DJT", aseveró.

La publicación del republicano se produjo mientras el Reino Unido atraviesa un escenario de incertidumbre, después de que distintos medios informaran que Starmer analiza renunciar a su cargo ya que se encuentra acorralado por la falta de apoyo de ministros, diputados e integrantes del Partido Laborista, debido a que lo responsabilizan por el crecimiento de la oposición liderada por Nigel Farage.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

En tal sentido, el exalcalde de Gran Mánchester y recientemente electo diputado, Andy Burnham, es el principal candidato para ser el nuevo primer ministro en caso de que Starmer renuncie. Por su parte, el secretario de Negocios, Peter Kyle, hizo alusión a la crisis política y marcó en diálogo con la BBC que el funcionario británico se encuentra "tomándose tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades".

En tanto, la administración británica también enfrenta un delicado momento por las violentas movilizaciones antimigratorias que comenzaron en Irlanda del Norte, a raíz de que un inmigrante sudanés apuñalara a otro hombre durante la noche del lunes en Belfast, y que se extendieron en todo el Reino Unido. En algunos casos, implicaron incendios de viviendas y vehículos de inmigrantes o ataques a barrios con mayoría de extranjeros.

Donald Trump amenazó a Irán con un "ataque muy duro" si no cesa la ofensiva contra el Líbano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar las negociaciones de paz con Irán al advertir que podría ordenar un ataque “muy duro” si no detiene lo que considera maniobras de influencia y desestabilización en distintos puntos de Medio Oriente.

"Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", publicó en su cuenta en Truth Social.

El mandatario apuntó directamente contra la presencia iraní en zonas de conflicto en distintos puntos de Medio Oriente y reclamó que Irán frene de inmediato a sus “representantes altamente pagados” en el terreno regional. Según su planteo, ese entramado de actores estaría impulsando focos de inestabilidad, especialmente en áreas donde Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la seguridad.

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