11 de agosto de 2026 Inicio
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Colombia: encontraron con vida a Carlos Cáceres, el argentino buscado tras el terremoto

El hombre fue localizado en buen estado de salud luego de horas de angustia e incertidumbre tras el sismo de magnitud 7,4 del lunes. Detallaron cuál es su estado de salud.

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Carlos Luis Cáceres fue localizado en buen estado de salud.

Carlos Luis Cáceres fue localizado en buen estado de salud.

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Tras una intensa búsqueda llevada a cabo por las autoridades y sus allegados luego del devastador terremoto en Colombia, el argentino Carlos Luis Cáceres fue localizado en buen estado de salud.

Terremoto en Colombia.
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El hombre de 69 años era el único argentino que figuraba en la lista de personas desaparecidas tras el sismo de 7,4 que sacudió el oeste del país. Cáceres vivía hace 5 años en Dosquebradas, una de las zonas más castigadas por el fenómeno natural.

Según la poca información que trascendió, la víctima estuvo muchas horas incomunicado por los varios cortes de energía y de internet como consecunecia del desastre en la región afectada.

La difusión de la imagen de Cácere en los medios y redes sociales fue fundamental para ubicarlo, y saber que se encontraba bien y fuera de peligro: "Ella lo conoció, lo fue a buscar y sabemos que está en buenas condiciones", revelaron Carla, su hija, quien dijo que estaba sano y salvo.

Desde la Cancillería confirmaron que el hombre ya se puso en contacto con su familia en San Juan, de donde emigró primero a España y luego a Colombia. Con la aparición de Cáceres, las autoridades remarcaron que ya no quedan ciudadanos argentinos que estén siendo buscados en ese país.

Terremoto en Colombia: cómo fue el operativo de rescate

El rescate del argentino Carlos Luis Cáceres demandó un trabajo coordinado sobre nóminas de cientos de damnificados entre la Cruz Roja local y el consulado argentino. La mayor complicación para los rescatistas estuvo en los severos bloqueos de las carreteras que impiden el ingreso a las zonas residenciales con mayores daños.

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