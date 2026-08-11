11 de agosto de 2026 Inicio
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El papa León XIV agradeció a los rescatistas tras el terremoto en Colombia: "Una entrega generosa"

El sumo pontífice lamentó el sismo por el cual se registraron al menos 240 fallecidos y acompañó a los familiares de las víctima que "lloran la pérdida de sus seres queridos".

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El papa León XIV lamentó el terremoto en Colombia.

El papa León XIV lamentó el terremoto en Colombia.

El papa León XIV se solidarizó con las víctimas del terremoto en Colombia por el cual ya se registraron al menos 240 muertos y se refirió a los operativos de rescate ya que destacó al personal que "con generosa entrega trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

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El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió un telegrama en nombre del sumo pontífice al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Francisco Javier Múnera Correa. En el texto, el Papa expuso encontrarse "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".

En tal sentido, se refirió a las víctimas del sismo, debido a que "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia".

También ofreció sus condolencias "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y además "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

El papa León XIV lamentó el terremoto en Colombia.

El papa León XIV lamentó el terremoto en Colombia.

El sismo registrado en Bogotá, Medellín y Cali en Colombia dejó al menos 240 fallecidos, 1.300 heridos y enormes destrozos en viviendas, hospitales, autopistas y aeropuertos en distintos puntos del país, el cual gran parte quedó incomunicado. Algunos transportes públicos no funcionan y tampoco hay actividad aérea. Por el momento, hay 2.700 desaparecidos.

El país fue sacudido el lunes a las 7:34 con el fuerte terremoto y las mayores consecuencias se registran en Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, en donde equipos de emergencia trabajan en estructuras colapsadas y en zonas destruidas. El Gobierno declaró el desastre nacional.

La última cifra oficial confirmada fue que hubo daño en 1.575 viviendas, destruyó en su totalidad 37 y provocó el colapso de 61 edificios residenciales. Los daños también alcanzaron el sistema sanitario y el hospital Universitario del Valle sufrió un colapso parcial.

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