Donald Trump lanzó una convocatoria para que "cazarrecompensas" capturen inmigrantes







El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó una búsqueda para contratar empresas privadas que se encarguen de encontrar a personas con presencia irregular en el país y luego sean deportadas. Según un documento oficial de la agencia, se están "explorando" posibilidades de emplear cazarrecompensas y pidió que los interesados presentes sus propuestas.

Según el documento, a las empresas contratadas por el ICE se les entregarán paquetes de información sobre 10 mil inmigrantes a la vez para su localización, con incrementos de otros 10 mil hasta llegar al millón. La labor de los cazarrecompensas sería comprobar que la dirección que les proporciona el ICE de sus hogares o de su trabajo sea la correcta.

“El proveedor deberá dar prioridad a la residencia del extranjero. Pero si esto no es posible, intentará verificar el lugar de empleo”, señala el documento del ICE. En caso que los datos registrados por la agencia migratoria no sean correctos, la empresa contratada tendrá que "proporcionar nuevos datos de ubicación al Gobierno que le permitan localizar fácilmente a la persona”. Estos datos incluyen direcciones, números de teléfono, lugar de trabajo, información sobre su vehículo, propiedad y redes sociales.

chicago protestas Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a 500 migrantes en Chicago. Reuters Además, los contratados deberán proveer al ICE de fotos y documentos que prueben las informaciones enviadas. La agencia puede cerrar el caso o pedirles que entreguen documentos a los migrantes objeto de la investigación, lo que deberán hacer en mano y con su firma de recibo. Los documentos pueden ser recibidos por cualquier adulto de la residencia.

El ICE planea ofrecer una serie de incentivos económicos para que los cazarrecompensas suban las estadísticas de deportaciones. Entre ellos, se incluyen bonificaciones monetarias según el rendimiento, los cuales irían incrementando a medida que los resultados buscados sean más rápidos. Sin embargo, la agencia no especificó el monto de dinero que se piensa asignar. Pero los contratistas podrían recibir una bonificación por identificar la dirección correcta de una persona al primer intento o por encontrar al 90% de sus objetivos en un plazo determinado.

El nuevo sistema para incrementar el número de deportados surgió a partir de la necesidad de la administración de Donald Trump de alcanzar los 600 mil expulsados del país en este año. Hasta el momento, han alcanzado echar de los Estados Unidos a unas 400 mil personas. Sin embargo, el presidente norteamericano aseguró que pretende llegar a la meta del millón para obtener la mayor deportación de la historia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VernonForGA/status/1975218646873211207?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975218646873211207%7Ctwgr%5E658e8f54a29930a9e9c5db1ef78c62b46745ec4d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fvideo-los-violentos-enfrentamientos-los-manifestantes-y-los-agentes-migratorios-chicago-n216897&partner=&hide_thread=false Shame on Chicago Mayor and police patrol chief instructing Chicago PD not to respond to ICE officers surrounded by rioters. Listen to the 911 call for help. pic.twitter.com/eHBzApbqyg — Vernon Jones (@VernonForGA) October 6, 2025 "El ICE tiene una necesidad inmediata de servicios de localización de personas y notificación de procesos judiciales", confirmó la agencia en el mencionado documento de la convocatoria de cazarrecompensas que concluyó el pasado 6 de noviembre. Además, esta iniciativa tiene el objetivo de recrudecer la campaña antimigrantes que desplegó Trump en los estados gobernados por el Partido Demócrata. Sin embargo, no ha quedado excento de críticas. “Esto es muy peligroso”, advirtió Latoya Macbean Pompy, una abogada de inmigración de Nueva York que tiene casi 300 mil suscriptores en su canal de Youtube. “Esto convierte a las personas en números e incentiva a perseguir objetivos equivocados y a violar los derechos civiles. Podría incluir a migrantes documentados, indocumentados, residentes permanentes y hasta ciudadanos”, aseguró.