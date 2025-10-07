Video: los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes migratorios en Chicago

En los últimos días, el presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para contener las protestas. El Gobernador de Illinois lo acusó de "crear una zona de guerra".

Desde el último fin de semana, la ciudad estadounidense de Chicago se ha convertido en un campo de batalla entre las fuerzas de seguridad y lo manifestantes que mantienen sus protestas contra el mega operativo de detención de migrantes que el Gobierno Federal puso en marcha el mes pasado en esta ciudad del estado de Illinois.

La llamada Operation Midway Blitz se inició a principios de septiembre en Chicago y ya ha cuenta con más de 500 detenciones de migrantes , según datos del Gobierno. En las últimas semanas se han multiplicado las protestas por la violencia desmedida por la que se llevan adelante los arrestos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que agentes federales le dispararon a una mujer el sábado por la mañana en el suroeste de Chicago. El DHS declaró que la mujer era ciudadana estadounidense y tenía un arma semiautomática.

Además de protestar contra la ola de arrestos a migrantes, diferentes organizaciones locales denunciaron que las personas que se encuentran en los centros de detención padecen condiciones deplorables , como hacinamiento, golpizas y falta tanto de agua, como comida.

Ante el aumento de las protestas durante los últimos días, el presidente Donald Trump autorizó el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para contener las manifestaciones y colaborar con las fuerzas federales. Para los gobernadores esto no significa más que una declaración de guerra para los estados demócratas.

Shame on Chicago Mayor and police patrol chief instructing Chicago PD not to respond to ICE officers surrounded by rioters. Listen to the 911 call for help. pic.twitter.com/eHBzApbqyg — Vernon Jones (@VernonForGA) October 6, 2025

“Están usando todos los recursos a su disposición para impedir que mantengamos el orden”, dijo el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, quien acusó a Trump de "crear una zona de guerra" para justificar la movilización de la Guardia Nacional.

Se espera que durante los próximos días la violencia escale en Chicago por los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Ante esta situación, los ciudadanos que protestan contra la ola de detenciones han ideado un sistema para anunciar la llegada de los agentes migratorios: ruidosos silbatos.

La organización Latino Union ha repartido cientos de silbatos para que los residentes se alerten mutuamente cuando alerten la presencia de los efectivos policiales.