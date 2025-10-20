Volodimir Zelenski está dispuesto a participar de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin El encuentro se realizará en Budapest, con fecha a confirmar, y se centrará en conseguir un alto al fuego similar al que se alcanzó en Medio Oriente. "Si me invitan, estamos de acuerdo", aseguró el presidente ucraniano. Por







Zelenski quiere participar de las conversaciones de paz. © Reuters.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que está dispuesto a participar de la reunión pautada entre Donald Trump y Vladimir Putin, en la que el presidente estadounidense buscará conseguir un acuerdo de paz para Rusia y Ucrania similar al que se alcanzó en Medio Oriente.

Tras una conversación telefónica que tuvo lugar el jueves pasado, los mandatarios de Estados Unidos y Rusia acordaron encontrarse en Budapest, la capital de Hungría. Trump adelantó que la reunión será "en las próximas dos semanas" para "ver si podemos poner fin a esta guerra sin gloria entre Rusia y Ucrania".

Al día siguiente, Trump recibió a Zelenski en la Casa Blanca. "Ya se ha derramado suficiente sangre, con las líneas de propiedad siendo definidas por la guerra y el coraje. Deberían parar donde están. Que ambos reclamen victoria y dejen que la historia decida", sostuvo el republicano.

Sin embargo, Zelenski no se ha mostrado cómodo con la sugerencia de Trump de que Ucrania debería renunciar a los territorios ocupados por Rusia desde 2022, y expresó su intención de participar de la reunión para defender la posición de su país en la mesa de negociaciones. "No vamos a regalarle la victoria a los rusos", advirtió.

"Si me invitan a Budapest, si se trata de una invitación en un formato en el que nos reunamos los tres, o como se denomina, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, estamos de acuerdo", aseguró este lunes a la prensa.

El último encuentro entre Trump y Putin fue el 15 de agosto de este año en Alaska, pero no dejó ningún avance concreto respecto al fin del conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunió este lunes con su par estadounidense, Marco Rubio, para empezar a delinear los temas del próximo encuentro.