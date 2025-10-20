20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Volodimir Zelenski está dispuesto a participar de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin

El encuentro se realizará en Budapest, con fecha a confirmar, y se centrará en conseguir un alto al fuego similar al que se alcanzó en Medio Oriente. "Si me invitan, estamos de acuerdo", aseguró el presidente ucraniano.

Por
Zelenski quiere participar de las conversaciones de paz.

Zelenski quiere participar de las conversaciones de paz.

© Reuters.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que está dispuesto a participar de la reunión pautada entre Donald Trump y Vladimir Putin, en la que el presidente estadounidense buscará conseguir un acuerdo de paz para Rusia y Ucrania similar al que se alcanzó en Medio Oriente.

Imágenes de los destrozos e incendios producidos por el ataque ruso. 
Te puede interesar:

Tras la reunión entre Zelenski y Trump, Rusia lanzó un masivo ataque con 600 drones a Ucrania

Tras una conversación telefónica que tuvo lugar el jueves pasado, los mandatarios de Estados Unidos y Rusia acordaron encontrarse en Budapest, la capital de Hungría. Trump adelantó que la reunión será "en las próximas dos semanas" para "ver si podemos poner fin a esta guerra sin gloria entre Rusia y Ucrania".

Al día siguiente, Trump recibió a Zelenski en la Casa Blanca. "Ya se ha derramado suficiente sangre, con las líneas de propiedad siendo definidas por la guerra y el coraje. Deberían parar donde están. Que ambos reclamen victoria y dejen que la historia decida", sostuvo el republicano.

Sin embargo, Zelenski no se ha mostrado cómodo con la sugerencia de Trump de que Ucrania debería renunciar a los territorios ocupados por Rusia desde 2022, y expresó su intención de participar de la reunión para defender la posición de su país en la mesa de negociaciones. "No vamos a regalarle la victoria a los rusos", advirtió.

"Si me invitan a Budapest, si se trata de una invitación en un formato en el que nos reunamos los tres, o como se denomina, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, estamos de acuerdo", aseguró este lunes a la prensa.

El último encuentro entre Trump y Putin fue el 15 de agosto de este año en Alaska, pero no dejó ningún avance concreto respecto al fin del conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunió este lunes con su par estadounidense, Marco Rubio, para empezar a delinear los temas del próximo encuentro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump anunció que se reunirá con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que “la provisión de misiles Tomahawk a Ucrania sería vista como un acto inadmisible”

Después de acordar la paz entre Hamás e Israel, Trump negoció la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania

Donald Trump junto a Xi Jinping.

Trump confirmó que busca un acuerdo comercial con Xi Jinping y viajar a China en 2026

Sus elecciones permiten conocer una identidad elegante, cosmopolita y con una profunda conexión con lo sensorial.

Este es el perfume favorito de la reina Máxima: cuánto sale en Argentina

Elon Musk cambió drásticamente su imagen desde su infancia en Sudáfrica hasta convertirse en figura global.

La impresionante transformación de Elon Musk: así se veía de chico

El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Rating Cero

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.
play

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

últimas noticias

La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 9 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 25 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 21 de octubre

Hace 30 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 34 minutos
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Hace 39 minutos