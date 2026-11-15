15 de noviembre de 2026 Inicio
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ARA San Juan: a nueve años del hundimiento, familiares renuevan el reclamo de justicia

“La condena es insuficiente, pero el juicio dejó probado algo que nadie puede negar; no fue un accidente, era evitable”, advierte la querella mayoritaria, que espera respuestas de Casación.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo
Para las familias

Para las familias, “al ARA San Juan lo mandaron a navegar en malas condiciones”.

A nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes en el Atlántico Sur, la querella mayoritaria difundió un comunicado en el que volvió a reclamar justicia y cuestionó el resultado del juicio oral realizado este año en Río Gallegos, donde hubo un solo condenado y otros tres exjefes de la Armada fueron absueltos.

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“Ellos cumplieron con su deber. Esperamos que los jueces cumplan con el suyo”, es la frase elegida por las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias para encabezar el pronunciamiento difundido este domingo 15 de noviembre, al cumplirse un nuevo aniversario de la tragedia.

En el comunicado, las representantes de familiares de los tripulantes consideraron insuficiente la condena impuesta al excapitán de navío Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, quien recibió tres años de prisión en suspenso. En cambio, los otros tres exjefes de la Armada que llegaron a juicio fueron absueltos.

Para la querella, el debate oral dejó acreditado que el hundimiento no fue una fatalidad ni un accidente inevitable. “No fue un accidente. No fue ‘la tormenta perfecta’. No fue culpa de la tripulación. Era evitable”, sostuvieron.

Y agregaron: “Al ARA San Juan lo mandaron a navegar en malas condiciones”.

Las abogadas también apuntaron contra la cadena de responsabilidades que, según plantearon, quedó expuesta durante el juicio. “Hubo decisiones, hubo una cadena de mando y hubo una responsabilidad del Estado, que envió a 44 personas al mar en un buque que no estaba en condiciones”, afirmaron.

En ese contexto, confirmaron que la querella apeló la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, tanto por las absoluciones como por el monto de la pena impuesta a Villamide, al considerar que “no guarda relación con la gravedad de 44 vidas perdidas”. El recurso se encuentra actualmente en trámite.

Pero el reclamo de las familias no se limita a las responsabilidades por el hundimiento. El comunicado también recordó que continúa pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia contra los sobreseimientos dictados en la investigación por el espionaje ilegal que sufrieron los familiares de los submarinistas mientras reclamaban verdad y justicia.

Las familias no solo perdieron a sus seres queridos: también fueron espiadas mientras reclamaban justicia”, remarcaron.

A nueve años de aquella tragedia, y con la revisión de la sentencia todavía pendiente, la querella volvió a poner el foco en la responsabilidad de los mandos militares y del Estado.

“Los 44 tripulantes cumplieron con su deber. Deseamos que los jueces cumplan con el suyo. Queremos justicia”, concluyeron las abogadas Carreras y Arias.

El 8 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer el veredicto del juicio por el hundimiento del ARA San Juan. La sentencia tuvo una condena y tres absoluciones.

Claudio Javier Villamide, excapitán de navío y excomandante de la Fuerza de Submarinos: recibió 3 años de prisión de ejecución condicional, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo

Fue condenado como autor penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.

Fueron absueltos Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Hugo Miguel Correa, exjefe de Operaciones del mismo comando.

La condena a Villamide fue por mayoría de los jueces Mario Reynaldi y Enrique Baronetto. El tercer integrante del tribunal, Luis Alberto Giménez, votó por absolverlo.

En cambio, los tres magistrados coincidieron en absolver a López Mazzeo, Alonso y Correa.

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