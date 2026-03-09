Donald Trump aseguró que "la guerra con Irán está prácticamente terminada" El presidente de Estados Unidos sostuvo que la ofensiva militar en Medio Oriente alcanzó sus objetivos con una celeridad imprevista. “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea", resumió. Por + Seguir en







Donald Trumo, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra contra Irán se encuentra "prácticamente terminada". Durante una entrevista con la cadena CBS News, el mandatario aseguró que la campaña militar que se inició el pasado 28 de febrero progresó con una velocidad mucho mayor a la que el Pentágono estimó en su cronograma original.

La Casa Blanca remarcó la destrucción casi total de la estructura de defensa de Teherán tras los ataques ejecutados junto a Israel. Trump describió un escenario de desarticulación absoluta en las filas enemigas y en sus sistemas de soporte. “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, expresó tajante el líder norteamericano al respecto.

El informe oficial detalló la neutralización de la tecnología de misiles y el desmantelamiento de las bases operativas del país persa. Según el diagnóstico presidencial, el arsenal de largo alcance del adversario carece hoy de efectividad tras las últimas incursiones aéreas.

"Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo derribados por todas partes, incluso sus instalaciones de fabricación de drones. Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar", agregó Trump.

El desenlace de las hostilidades queda ahora bajo la tutela de la decisión política directa del Ejecutivo. Trump minimizó la resistencia actual y definió la situación como una misión de corto plazo que solo concluirá con una derrota decisiva del oponente.