Donald Trump desafió al nuevo ayatolá: "No durará mucho tiempo sin la aprobación de EEUU" El presidente norteamericano continúa subiendo la apuesta y aseguró que el sucesor de Ali Jamanei deberá ser aprobado por su administración.







Un tajante Donald Trump desafió al nuevo líder supremo de Irán. Reuters

En medio del conflicto con Irán, el presidente Donald Trump continúa escalando el tenor de su discurso y aseguró que el sucesor del ayatollah Ali Jamanei "no durará mucho tiempo sin la aprobación de Estados Unidos", luego de que la Asamblea de Expertos anunciara que ya cuentan con nuevo líder supremo.

En diálogo con la cadena ABC News, Trump fue tajante respecto al futuro de la conducción iraní: “Si no cuenta con nuestro aval, su permanencia será muy breve”. Las palabras del mandatario se conocieron poco después de que la Asamblea de Expertos confirmara la designación del sucesor del ayatolá Alí Jameneí, aunque aún no dio a conocer su identidad.

Las declaraciones se dan en medio de la escalada de violencia en Medio Oriente y en el preciso momento en que Irán atraviesa una transición de poder tras la muerte de Jameneí, figura clave del sistema político de la república islámica, durante un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán.

Ataque refinería en Irán El dirigente republicano dejó abierta la posibilidad de aceptar a un sucesor ligado al viejo régimen de los ayatolás, siempre que cumpla con su condición de ser un “buen líder”. En paralelo, justificó la ofensiva militar en marcha y acusó a Irán de intentar expandir su influencia hasta dominar todo Oriente Medio, planteando así un escenario de confrontación directa entre Washington y Teherán.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Aragchi, reaccionó a las declaraciones del presidente estadounidense y rechazó de plano cualquier intento de injerencia en el proceso de sucesión. En diálogo con el programa Meet the Press de la cadena NBC, sostuvo que la identidad del próximo líder supremo de Irán continúa siendo desconocida. Además, desestimó las versiones que circularon en medios locales sobre una eventual designación ya realizada por la Asamblea de Expertos.