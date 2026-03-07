8 de marzo de 2026 Inicio
La Casa Blanca les trajo suerte: con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 a DC United

Tras la visita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el astro argentino volvió a convertir en la tercera jornada de la MLS y se ubicó a un tanto de llegar a los 900 goles en su carrera profesional.

Los argentinos festejan el gran triunfo en Baltimore.

Inter Miami superó por 2-1 a DC United, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland por la tercera jornada de la MLS. Con goles del astro argentino Lionel Messi, quien llegó a los 899 tantos, y Rodrigo De Paul, las Garzas no se despeinaron, tras la visita al presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca y lograron su segunda victoria en el año.

El saludo que todos esperaban: Messi y Trump en Washington.
Messi en la Casa Blanca junto a Trump: el homenaje a Inter Miami, campeón de la MLS

El capitán de la Selección argentina casi hace historia en su visita al DC United, que tuvo la mayor asistencia al estadio de su historia, con 72.026 espectadores presentes para ver al crack rosarino: quedó a solo un tanto de llegar a los 900 goles en toda su carrera profesional. En el equipo rosa, que dirige Javier Mascherano, fueron titulares los argentinos Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame, mientras que Tadeo Allende y Gonzalo Luján ingresaron desde el banco de suplentes.

Las Garzas, que venían de ganar 4-2 el clásico contra Orlando City, ganaron cómodamente de visitante ante un equipo que se despertó tarde sobre el final del segundo tiempo y no pudo igualarlo. De Paul se encargó de abrir el marcador, con un golazo, a los 17 minutos del primer tiempo. Mientras que Leo clavó el segundo, tras una asistencia de Silvetti, a los 26' con una gran definición ante la salida del arquero Sean Johnson.

messi dc united messi
Messi lleva 80 goles y 43 asistencias en 91 partidos disputados con el Inter Miami.

En el segundo tiempo, el equipo de Fort Lauderdale manejó el ritmo del partido y bajó la intensidad en medio de una agenda apretada con viajes de larga distancia y partidos de gran desgaste. El delantero Tai Baribo aprovechó la merma del rival y estableció el descuento a los 30 minutos del complemento para el local, que buscó la igualdad hasta el final, pero jamás lo logró.

De esta manera, Inter Miami logró su segunda victoria del año y tendrá su próximo compromiso entre semana: visitará a Nashville SC, el miércoles 11 de marzo, por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf, el gran objetivo de Messi para esta temporada.

Mirá el resumen del triunfo de Inter Miami en Baltimore

