Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó Los tortolitos se había mostrado juntos durante un streaming donde se mostraron a los besos, sonrisas y complicidad. "Las personas que llegan a tu vida siempre te enseñan algo y ella me enseñó mucho", indicó el joven y negó que le dejó de seguir en redes: "Me eliminaron de seguidor". ¿Se pudrió todo?







A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

A menos de un mes que oficializaron su romance públicamente, parece que Juanita Tinelli se separó de Tomás Mazza, y todo quedó en vuelto en incertidumbre luego que la joven modelo eliminara al streamer de las redes sociales. ¿Qué pasó?

Durante el verano del 2026 comenzaron los rumores de un posible noviazgo entre la joven pareja y si bien dejaron que entrever que todo iba a más que bien con un intercambio de comentarios cariñosos en Instagram, a mediados de febrero terminaron con los comentarios cuando estuvieron juntos durante un streaming a los besos, sonrisas y mucha complicidad.

Sin embargo, parece que ese amor se terminó. La hija del conductor, Marcelo Tinelli, dejó de seguir al influencer en las redes sociales y sin querer dar muchos detalles, el joven enfrentó los micrófonos y dio por confirmado el distanciamiento.

“No sé si me dejó de seguir, yo no dejé de decir a nadie (dijo por Juanita en Instagram). Si querés mostralo. Me eliminó el seguidor, yo no dejo de seguir a nadie”, afirmó Mazza en diálogo con Puro Show (El Trece) y cuando el cronista quiso saber los motivos, el streamer señaló: “El que calla otorga. Son cosas privadas”.

Embed "Está complicado conseguir una relación con una mujer hoy en día": Tomás Mazza habló sobre su separación tras su fugaz vínculo con Juanita Tinelli. https://t.co/4IXItnoikh pic.twitter.com/nRvgmErhhi — MDZ Online (@mdzol) March 9, 2026 El comentario de Tomás Mazza, ¿el motivo de la ruptura o un indicio? Hace unas semanas, en medio de una reflexión, Tomás Mazza había hablado de lo difícil que era relacionarse con las personas hoy en día. Acaso, ¿se trató del motivo de la ruptura o un indicio de que ya estaba separados y apuntó contra Juanita Tinelli?

“A las minas les encanta que las miren los tipos, que les inviten tragos; mientras hablan con otro te miran a vos, están todas así hoy. Eso a mí no me atrae, me aleja. ¿Dónde están las minas buenas? Prefiero jugar al Resident Evil que verme con una mina”, lanzó. Frente a este comentario, el cronista de Puro Show intentó indagar si el motivo de la separación iba por ese lado, el streamer prefirió no dar detalles y responder de manera más reflexiva y tratando de quitar dramatismo a la situación. “Son relaciones, a veces comienzan, a veces acaban, a veces te distancias, a veces no, cosas humanas”, sentenció y reconoció que no está triste por la ruptura: “Es así la vida. Todas las personas llegan a enseñarte algo. Preguntale a Juanita cuando la veas, va a responder”.