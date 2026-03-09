La atleta argentina Candela Cerrone ganó la maratón de Malvinas y rindió homenaje a los veteranos y caídos La corredora de Pinamar se consagró en la categoría femenina de la 15ª edición de la Stanley Marathon, disputada el domingo, con un registro oficial de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos. "¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!", expresó. Por + Seguir en







Cerrone rindió un homenaje a los excombatientes y fallecidos en la guerra.

La maratonista argentina Candela Cerrone se consagró ganadora de la 15ª edición de la Stanley Marathon, disputada este domingo en las Islas Malvinas. Con un registro oficial de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos, la atleta de Pinamar obtuvo el primer puesto en la categoría femenina de la competencia más austral del mundo. El evento, certificado por la AIMS, se desarrolló bajo condiciones climáticas extremas en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.

Al momento de traspasar la meta en Puerto Argentino, Cerrone rindió un homenaje a los excombatientes y fallecidos en la guerra de 1982. Entre lágrimas, la deportista exclamó ante los presentes: “¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”. Su dedicatoria cobró relevancia inmediata a través de una filmación que alcanzó una alta difusión en plataformas digitales por su carga simbólica.

Porque la atleta argentina Candela Cerrone ganó la maratón de las Islas Malvinas.

El desafío atlético presentó una alta complejidad debido a la intensidad de las ráfagas de viento y la irregularidad del suelo. Por normativas locales, la corredora participó sin insignias nacionales en su indumentaria, factor que resaltó el valor de su gesto final. Sobre la dureza del circuito, la ganadora manifestó: "Fue todo muy emotivo y también muy duro".

El podio de mujeres integró a las corredoras Rebecca Gilbert y Chloe Tyler en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Cerrone, quien se desempeña como profesora de educación física, fundamentó su presencia en el archipiélago en “la necesidad de representar a nuestro país en nuestras islas”. La maratonista aclaró además que la magnitud del impacto de su victoria es “algo que no busqué” de forma premeditada.

La preparación para esta cita demandó cuatro meses de entrenamiento específico para mitigar el efecto del clima hostil. La deportista posee una vasta experiencia en pruebas de fondo, con triunfos previos en Mar del Plata y podios en Rosario. El tiempo obtenido en esta edición destacó por la dificultad propia de un trazado que suele ser más lento que las maratones urbanas tradicionales.