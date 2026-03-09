El conductor volvió a adelantar más cambios en el juego y, entre ellos, generó la duda del ingreso de un nuevo participante ¿para quedarse o regresa el Congelados? Además, adelantó de lo que sucederá con la próxima placa de nominaciones.

Santiago Del Moro adelantó que luego de la Placa Planta todos los participantes quedarán nominados para una placa positiva

Gran Hermano no ha tenido uno de los mejores arranques de temporada y en pleno proceso de transición del prime time que comparte con Masterchef Celebrity, Telefe no para de sorprender a la audiencia : Santiago Del Moro sorprendió al revelar dos nuevas decisiones de la producción para mantener el juego más activo que nunca.

Es que, durante la gala de este domingo, el conductor dio a entender que próximamente habría un nuevo ingreso a la casa más famosa de la televisión argentina que podría desestabilizar a los hermanitos. ¿Es para quedarse o regresa el Congelados?

“ Y hay alguien que pidió derecho a réplica. .. Y podría entrar en un. .. bueno, no puedo decir más”, llegó a decir Del Moro, dejando a los panelistas sin palabras y ante la insistencia de ellos agregó: “Todo lo que va a pasar mañana, pasado... ”.

Acto seguido, tanto en las redes como en el stream de la reacción en vivo, surgieron dos posibles nombre de quienes podría llegar a ingresar.

Uno de ellos es el exnovio de Luana Fernández, quien se enteró por las cámaras del reality que la joven participante decidió terminar su relación , luego de los frecuentes acercamientos con su compañero Zunino.

Gran Hermano Luana y Zunino El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país. Redes sociales

Sin embargo, otra figura que fue señalada fue la de la exhermanita, Zoe Bogach quien manifestó su deseo de enfrentarse con su expareja, Manuel Ibero, tras sus polémicas declaraciones sobre su relación y a quien le habían enviado una carta documento en la que le prohíbe hablar o hacer cualquier tipo de mención pública sobre la relación que mantuvieron, luego de la escandalosa separación que protagonizaron meses antes del ingreso del jugador al programa.

Embed VA A ENTRAR EL NOVIO DE LUANA EN UN CONGELADOS



“Alguien pidio el derecho a replica. Y podria entrar en un…. (Congelados)”

#GranHermano pic.twitter.com/BNalagzo0h — Gini (@ImBackGGx) March 9, 2026

Gran Hermano, Generación Dorada: qué sucederá con la nueva placa de nominados

Ante la enorme revolución que generó la aparición de la Placa Planta, desde Gran Hermano decidieron hacer un cambio rotundo en la elección de la nueva placa de nominados.

Durante el programa del domingo, Santiago Del Moro explicó que en la gala de eliminación de este lunes tendrá una nueva metodología: “Cuando queden dos con más cantidad de votos, van a salir al patio. Va a entrar el jardinero por la puerta roja y él va a ser quien elija y se lleve la valija del más votado o votada”.

Pero respecto a cómo será el proceso de la tercera instancia de nominación abrió un sobre y advirtió que tomaron la misma modalidad que la temporada pasada, es decir, se activará la placa Positiva: “Mañana, una vez que se vaya alguien de la casa, van todos a placa positiva que irán bajando con el correr de los días. El jueves tenemos gala de eliminación, donde se va uno y el próximo lunes se va otro”.

En esa misma línea, también dejó en claro que el o la única participante que “zafará” de la nominación y ya tiene asegurada su estadía en la casa por una semana más es quien gane el liderazgo de la semana.