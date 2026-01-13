Cómo será el nuevo Shang-Chi de Marvel y cómo aparecerá en Avengers: Doomsday

Simu Liu adelanta cómo ha cambiado Shang-Chi cuatro años después de su debut y qué papel jugará en Avengers: Doomsday dentro del MCU.

Han pasado cuatro años desde que Shang-Chi irrumpió por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel . Entonces era un héroe que acababa de descubrir quién era y cuál era su lugar en el mundo . Ahora, con Avengers: Doomsday en el horizonte, todo apunta a que el personaje va a regresar, pero muy distinto al que conocimos en su debut. Y no lo decimos nosotros: lo dice su propio protagonista.

En Avengers: Doomsday , la próxima gran entrega del MCU dirigida por Joe Russo y Anthony Russo , volveremos a ver a Simu Liu como Shang-Chi . Será apenas su segunda aparición en el universo compartido desde Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) , pero el cambio será evidente.

Según ha explicado el propio Liu a comicbook.com , el personaje ha madurado. Ya no es aquel “pez fuera del agua” que descubría a toda prisa el legado de su familia y el peso de los Diez Anillos . Ahora es alguien más asentado, consciente de sus responsabilidades y mucho más seguro de sí mismo.

“Es mayor. Yo también lo soy. Hay un salto temporal y nos lo encontraremos en un punto en el que se siente más cómodo con quién es y con lo que le toca hacer”, ha señalado el actor. Aunque Marvel mantiene en secreto su papel exacto dentro de la historia, todo apunta a que Shang-Chi ya forma parte del círculo central de los Vengadores . La escena postcréditos de su película dejó claro que Wong, Carol Danvers y Bruce Banner estaban muy interesados en los Diez Anillos… y ese hilo narrativo sigue pendiente.

En Avengers: Doomsday, Shang-Chi dejará de ser una figura aislada para integrarse en un reparto coral que mezcla héroes del MCU con el regreso de varios miembros de los X-Men clásicos de Fox. Y ahí es donde el hype se dispara.

Simu Liu ha reconocido su entusiasmo al descubrir con quién compartiría pantalla en esta nueva etapa. Sin entrar en detalles —Marvel no perdona las filtraciones—, el actor ha dejado caer que podría haber escenas junto a figuras míticas del cine de superhéroes, nombres que marcaron su infancia como espectador.

Menciones a leyendas como Ian McKellen o Patrick Stewart no han hecho más que alimentar las teorías. La idea de ver a Shang-Chi interactuando con los X-Men es algo impensable hace solo unos años… y ahora está más cerca que nunca.

Otro detalle interesante es cómo Liu habla del personaje desde un punto de vista personal. El actor admite que, tras años dentro de la maquinaria Marvel, es mucho más consciente del impacto de cada palabra que dice en una entrevista. Cualquier comentario puede convertirse en titular… o en spoiler.

Eso también encaja con la evolución de Shang-Chi: menos ingenuo, más calculador y preparado para un escenario mucho más grande. Si en su debut el conflicto era familiar y casi íntimo, en Doomsday el reto será multiversal.

Avengers: Doomsday será la antesala directa de Avengers: Secret Wars, el cierre de la Saga del Multiverso. Todo lo que ocurra aquí servirá para recolocar a los héroes… y Shang-Chi parece destinado a tener un papel mucho más relevante del que muchos imaginaban.

Su evolución no es solo lógica: es necesaria. Marvel necesita que Shang-Chi deje de ser “el nuevo” y pase a ser uno de los pilares del futuro del MCU. Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026. La pregunta es clara: ¿estamos ante el Shang-Chi definitivo… o solo el principio de algo mucho más grande?