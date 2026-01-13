El dramático relato del guardavidas que rescató gente tras la ola gigante de Mar Chiquita

La oleada también afectó a las localidades de Santa Clara del Mar, Camet y Mar del Plata. Los guardavidas tuvieron que realizar varios rescates y reanimaciones en la playa. Se registró una muerte y un hombre fue internado tras sufrir un infarto. “Fue algo que no fue normal en toda la Costa”, aseguró Nicolás.

La Costa Atlántica vivió en las últimas horas un fenómeno natural que sorprendió a los turistas y lugareños con la llegada de una ola gigante que terminó con la vida de un ciudadano. Uno de los guardavidas que estuvo presente en Mar Chiquita relató en C5N cómo se vivió el dramático momento.

Tuvo una muerte atípica y fue uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina: quién era Francisco Antonio Laureana

Nicolás relató que el ideal de verano con 36° de térmica, el sol fuerte y mucho calor, donde la gente esteba disfrutando del día, con un mar “bastante calmo” , aunque sí destacó que “había una pequeña corriente bajo la superficie, no había un mar muy bravo”.

“ Fue algo muy extraño y loco porque estábamos con una baja mar , y de golpe vemos que entra una onda, no muy alta, pero muy fuerte y a los 3 o 4 segundos entra una segunda onda muy fuerte y de golpe vemos que el carretel desaparece ”, comenzó el relato en diálogo con Mañanas Argentinas.

Y al mismo tiempo sostuvo que “desde arriba también vemos que la gente empieza a correr, se empieza a abalanzar hacia nuestro sector y se genera como un caos porque empieza arrastrar todo” : “A nosotros también nos llama la atención porque es como que nos desborda la situación porque es como ver una masa de gente que empieza a correr”.

En ese momento, el guardavidas que tiene 12 años de servicio y junto a su compañero, intentaron “no perder ni el foco ni la calma en el trabajo y manejar los grados de ansiedad” y señaló que intentaron controlar que la gente nos regresa al agua, tratar de retirarla. “Desde arriba tratamos de manejarnos con un poco de voz elevada y silbatos darles indicaciones de que estén tranquilos y que salgan del agua porque no sabíamos que iba a haber una segunda ola”, agregó.

Al trabajar con handies con los otros puestos del resto de la costa, fueron alertados que comenzaron rescates múltiples y “se empezó a colapsar la radio”. “Fue algo que no fue normal en toda la costa”, sostuvo.

Respecto al “remolino negro” que algunos describieron haber visto, Nicolás reconoció que sucedió “algo muy extraño” en el sector izquierdo frente a la playa: “Se genera un remolino muy fuerte, como un dique que giraba. Me sorprendió muchísimo. Es más una persona entró a buscar un bolso e hizo un giro de 360°, como si fuera una calesita. La ola no fue grande, pero sí fue potente la ondeada con la que entró”.

Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

La sorpresiva crecida del mar registrada este lunes que se cobró una víctima en Santa Clara del Mar, además de 35 heridos y un infartado, cuenta con un precedente histórico de hace más de 70 años. El 21 de enero de 1954, "un oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas" en pleno mediodía marplatense, cuando las condiciones meteorológicas no permitían presumir un evento de tal magnitud, tituló el diario La Capital.

En aquella oportunidad, la ola se elevó a una altura considerable y se extendió con "violencia aluvional sobre la playa, arrastrando cuanto encontró a su paso". El fenómeno desató escenas de pánico, especialmente entre mujeres y niños, y obligó a los servicios de emergencia a realizar maniobras de "respiración artificial" de urgencia sobre la arena.

Testigos de la época recordaron que el clima presentaba un "calor intenso" con amenaza de lluvia, pero el mar ofrecía una serenidad "muy propia de la temporada". Sin embargo, de forma repentina, "una ola gigante, a la que sucedieron de inmediato otras dos", impactó con fuerza, principalmente en la Playa Bristol.