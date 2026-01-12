Protestas en Irán: qué significa la bandera con el león y el sol En plena ola de multitudinarias manifestaciones contra el régimen del ayatollah, un antiguo símbolo persa regresó para convertirse en uno de los emblemas de la lucha. Por + Seguir en







La bandera con el león y el sol, presente en las manifestaciones en Irán.

En plena ola de protestas en Irán contra el régimen del ayatollah Ali Jameini, uno de los símbolos que cobra importancia es la bandera del león y el sol, erigida como uno de los principales emblemas de desafío al gobierno teocrático. X, la red social de Elon Musk, ya la incluyó entre sus emojis en reemplazo de la enseña de la República Islámica.

La bandera está compuesta por tres franjas horizontales de igual tamaño. La superior es verde, la intermedia es blanca y la inferior es roja. En el centro, se ubica el tradicional símbolo del león blandiendo una espada y el sol, antigua enseña de Persia. Fue utilizada hasta 1979, cuando el animal fue reemplazado por elementos islámicos.

La historia y el significado de la bandera de Irán con el león y el sol La bandera de Irán con el león y el sol es uno de los símbolos más antiguos de la historia iraní, y su origen se remonta a varios siglos antes de la formación del Estado moderno. Este emblema comenzó a consolidarse durante la Edad Media, especialmente a partir del siglo XII, cuando el motivo del sol y el león apareció en monedas, estandartes y obras de arte persas. El sol estaba vinculado a antiguas tradiciones astronómicas y astrológicas iraníes, mientras que el león simbolizaba fuerza, realeza y protección. Con el tiempo, la combinación de ambos elementos se convirtió en un símbolo distintivo del poder político y cultural de Persia.

Durante la dinastía safávida (siglos XVI–XVIII), el león y el sol pasaron a formar parte oficial de los estandartes del Estado persa, integrando así elementos preislámicos con la identidad islámica chií. Esta fusión ayudó a reforzar la continuidad histórica y espiritual de Irán.

El león y el sol persa, en un sello postal de 1898. El león y el sol persa, en un sello postal de 1898. En los siglos XIX y principios del XX, especialmente bajo la dinastía Qajar y luego la dinastía Pahlaví, la bandera con el león y el sol se consolidó como símbolo nacional. El diseño evolucionó: el león apareció portando una espada, lo que enfatizaba la defensa de la nación y la soberanía, mientras que el sol, a veces con rostro humano, simbolizaba la gloria, el progreso y la grandeza histórica de Irán.

Tras la Revolución Islámica de 1979, la bandera con el león y el sol fue reemplazada por el actual emblema de la República Islámica de Irán, ya que el nuevo régimen consideró que el antiguo símbolo estaba demasiado vinculado a la monarquía. irán bandera protestas león sol embajada gran bretaña londres Un manifestante retiró la bandera iraní en la embajada en Londres y la reemplazó por la previa al régimen islámico. Sin embargo, el león y el sol siguen teniendo un profundo significado histórico y cultural para muchos iraníes, especialmente en la diáspora. Hoy en día, este emblema es visto como un recordatorio de la larga historia de Irán, de su identidad anterior a la revolución y de la continuidad entre las tradiciones antiguas y la historia moderna del país. Para muchos opositores de Irán, la recuperación de la bandera del león y el sol es un símbolo de ruptura con la teocracia y un intento de reivindicar raíces preislámicas, por lo que se convirtió en protagonista de las protestas contra la actual conducción del poder religioso en Teherán.