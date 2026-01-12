12 de enero de 2026 Inicio
El papa León XIV se reunió con María Corina Machado

El encuentro lo confirmó el área de prensa de la Santa Sede a través de un comunicado, aunque no dieron detalles sobre la duración o los temas abordados. La líder de la oposición venezolana se reuniría con Trump en los próximos días.

Por
La presencia de Corina Machado con el Papa León no figuraba en la agenda previa

El Papa León XIV tuvo un encuentro con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en una audiencia privada, según informó la prensa de la Santa Sede.

La Santa Sede intentó hasta último momento evitar la invasión estadounidense.
Revelan que el Vaticano negoció una salida de Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de EEUU

La reunión se llevó a cabo este lunes en el Vaticano donde, además de la premio Nobel de la Paz también participaron Matteo Rossi y Lorenzo Bugli, Capitanes Regentes de la República de San Marino; el Arzobispo Mario Enrico Delpini, metropolitano de Milán; el Señor Davide Prosperi, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación.

De la cita entre Machado y el Papa, no trascendieron detalles sobre la duración o los temas abordados, sino que solo se conocieron unas fotos. Además, la misma no figuraba en la agenda previa y se mantuvo bajo estricto secreto hasta que la líder de la oposición venezolana ingresó a la Santa Sede.

Papa León XIV María Corina Machado

El pasado viernes el Sumo Pontífice pidió al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”, manifestando su preocupación por la situación venezolana. En ese marco, advirtió sobre la escalada de tensiones en la región y mencionó de forma explícita a Venezuela, en un contexto de transición política tras la detención de Nicolás Maduro.

“Respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos", señaló en su discurso.

El presidente Donald Trump confirmó que esta semana, el martes o miércoles se reunirá con Machado en Washington D. C, en lo que marcará el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes.

Controversia por la cifra de presos políticos liberados en Venezuela

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela aseguró este lunes que "en las últimas horas se han concretado 116 nuevas excarcelaciones de presos políticos, sumadas a 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025". Sin embargo, desde las organizaciones de derechos humanos se pone en duda la cifra: Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 detenidos, en el marco de la intervención de Estados Unidos que se inició con la detención de Nicolás Maduro.

"Estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación. Estas actuaciones dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros", sostuvo el gobierno en un comunicado.

El listado compartido por la organización incluye a ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían recluidos en los centros penitenciarios La Crisálida y El Rodeo 1, ambos en las afueras de Caracas. Según el mensaje del Foro Penal en la plataforma X, la organización se encuentra "verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada".

Pese a la expectativa de los familiares, aún no hay novedades sobre las posibles liberaciones de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

