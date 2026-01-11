El Comité Panamericano de Jueces rechazó las intervenciones de Estados Unidos en el continente El COPAJU expresó su preocupación por el “fin del orden jurídico internacional”, defendió la soberanía de los Estados americanos y cuestionó la doctrina Monroe. Por + Seguir en







El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) publicó un comunicado en el que rechazó de manera contundente cualquier forma de intervencionismo de Estados Unidos en el continente americano y alertó sobre las consecuencias políticas, sociales y humanitarias que implicaría una eventual acción militar contra países de la región.

En el documento, el COPAJU recordó que ya había advertido sobre lo que denomina “el fin del orden jurídico internacional” y sobre la afectación a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela ante amenazas de intervención militar. En ese marco, retomó una cita del Papa Francisco: “Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones”.

La organización explicó que sus pronunciamientos se inscriben en los objetivos de su estatuto, que habilitan la denuncia y difusión de situaciones que vulneren los derechos humanos, en especial los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Señaló además que una intervención militar de un Estado sobre otro constituye una interferencia directa en la soberanía y una grave violación al derecho de autodeterminación de los pueblos.

El comunicado también cuestiona la vigencia y el alcance de la doctrina Monroe, al señalar que no constituye una norma de derecho internacional público y que carece de fuerza obligatoria para los Estados frente a los cuales se la invoca. “Depende únicamente de quien la utiliza”, advierte el texto, al remarcar que ningún otro país del continente ha otorgado un reconocimiento formal a esa doctrina.

En sintonía con esa posición, el COPAJU citó declaraciones del Papa León XIV, quien en diciembre de 2025 afirmó que “con la violencia no ganamos” y llamó a priorizar el diálogo y las soluciones justas frente a los conflictos internos de los países.