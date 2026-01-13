Fuerte interna entre dos conductoras de El Nueve: "Se metió con mi familia"

La interna de conductoras en El Nueve no parece tener tregua, pero esta vez tiene dos protagonistas nuevas: Carmen Barbieri y Eugenia Tobal. La vedette no quiso hacerle la bienvenida al canal y eso habría generado enojos.
La llegada de una figura al canal provocó enojos entre los programas actuales por una historia del pasado que involucró a Fede Bal.
La interna de conductoras en El Nueve no parece tener tregua, pero esta vez tiene dos protagonistas nuevas: Carmen Barbieri y Eugenia Tobal. La vedette no quiso hacerle la bienvenida al canal y eso habría generado enojos.
Fue el periodista Adrián Pallares quien contó: "Le pidieron a Carmen Barbieri que diera una mano en la promoción por la llegada de Eugenia Tobal a la pantalla. Le dijeron 'está por estrenar su programa de cocina, nombrala, después del estreno puede ir al piso y le podés hacer una nota'. Carmen dijo que 'no'”.
El motivo tuvo que ver con una historia pasada: “'Esa mujer se metió con mi familia. Cuídenme a mí', pidió Carmen”. A lo que Pallares agregó en Intrusos: "Tiene razón porque es la figura femenina junto a Susana Roccasalvo más importante de El Nueve”.
El ciclo de Tobal inició el lunes 12 de enero. Pero el problema tuvo que ver con la no incorporación de su hijo: "La información que me llega de primerísima mano es que la que pidió que Fede no estuviera en el proyecto fue Eugenia Tobal. Eugenia le dijo a la producción ‘¿te parece Fede Bal?’ y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera".
Fue entonces que Carmen Barbieri se enojó porque se hizo pública la información y cuestionó de dónde se sabía. “No te puedo contar”, le dijo Pampito para no revelar sus fuentes.