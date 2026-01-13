Fuerte interna entre dos conductoras de El Nueve: "Se metió con mi familia" La llegada de una figura al canal provocó enojos entre los programas actuales por una historia del pasado que involucró a Fede Bal. + Seguir en







Las conductoras trabajan en El Nueve. Redes sociales

La interna de conductoras en El Nueve no parece tener tregua, pero esta vez tiene dos protagonistas nuevas: Carmen Barbieri y Eugenia Tobal. La vedette no quiso hacerle la bienvenida al canal y eso habría generado enojos.

Fue el periodista Adrián Pallares quien contó: "Le pidieron a Carmen Barbieri que diera una mano en la promoción por la llegada de Eugenia Tobal a la pantalla. Le dijeron 'está por estrenar su programa de cocina, nombrala, después del estreno puede ir al piso y le podés hacer una nota'. Carmen dijo que 'no'”.

El motivo tuvo que ver con una historia pasada: “'Esa mujer se metió con mi familia. Cuídenme a mí', pidió Carmen”. A lo que Pallares agregó en Intrusos: "Tiene razón porque es la figura femenina junto a Susana Roccasalvo más importante de El Nueve”.

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef El ciclo de Tobal inició el lunes 12 de enero. Pero el problema tuvo que ver con la no incorporación de su hijo: "La información que me llega de primerísima mano es que la que pidió que Fede no estuviera en el proyecto fue Eugenia Tobal. Eugenia le dijo a la producción ‘¿te parece Fede Bal?’ y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera".