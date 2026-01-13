IR A
IR A

Fuerte interna entre dos conductoras de El Nueve: "Se metió con mi familia"

La llegada de una figura al canal provocó enojos entre los programas actuales por una historia del pasado que involucró a Fede Bal.

Las conductoras trabajan en El Nueve.

Las conductoras trabajan en El Nueve.

Redes sociales

La interna de conductoras en El Nueve no parece tener tregua, pero esta vez tiene dos protagonistas nuevas: Carmen Barbieri y Eugenia Tobal. La vedette no quiso hacerle la bienvenida al canal y eso habría generado enojos.

El Nueve le robó la coductora a Telefe.
Te puede interesar:

Bomba: El Nueve le robó una conductora a Telefe y tendrá su programa propio

Fue el periodista Adrián Pallares quien contó: "Le pidieron a Carmen Barbieri que diera una mano en la promoción por la llegada de Eugenia Tobal a la pantalla. Le dijeron 'está por estrenar su programa de cocina, nombrala, después del estreno puede ir al piso y le podés hacer una nota'. Carmen dijo que 'no'”.

El motivo tuvo que ver con una historia pasada: “'Esa mujer se metió con mi familia. Cuídenme a mí', pidió Carmen”. A lo que Pallares agregó en Intrusos: "Tiene razón porque es la figura femenina junto a Susana Roccasalvo más importante de El Nueve”.

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef

El ciclo de Tobal inició el lunes 12 de enero. Pero el problema tuvo que ver con la no incorporación de su hijo: "La información que me llega de primerísima mano es que la que pidió que Fede no estuviera en el proyecto fue Eugenia Tobal. Eugenia le dijo a la producción ‘¿te parece Fede Bal?’ y ellos lo charlaron y decidieron quedarse con Eugenia y dejarlo afuera".

Fue entonces que Carmen Barbieri se enojó porque se hizo pública la información y cuestionó de dónde se sabía. “No te puedo contar”, le dijo Pampito para no revelar sus fuentes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

últimas noticias

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en el 2026

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en 2026

Hace 7 minutos
play
Graciela Alfano ratificó que tuvo un romance con Maricio Macri durante 7 años

Graciela Alfano, provocativa: "El cuerpo del señor Macri es muy lindo, me encanta"

Hace 42 minutos
Al día de hoy, el caso Laureana es ampliamente recordado como uno de los femicidas más sínicos

Tuvo una muerte atípica y fue uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina: quién era Francisco Antonio Laureana

Hace 50 minutos
play
La plataforma confirmó su estreno para este lunes 12 de enero, Una última aventura de Stranger Things 5, un documental que se adentró en el rodaje de la quinta y última temporada de la serie. 

Qué muestra Netflix en Una última aventura de Stranger Things 5, el estreno sorpresa sobre la famosa serie

Hace 53 minutos
play

El dramático relato del guardavidas que rescató gente tras la ola gigante de Mar Chiquita

Hace 58 minutos