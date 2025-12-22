"Tomé vinagre": la insólita explicación de un conductor que dio positivo de alcoholemia en Pinamar Se trata de un automovilista que intentó evitar ser sancionado por los agentes de tránsito, ya que circulaba con 1,21 gramos de alcohol por litro en sangre sobre la Ruta 11. Por + Seguir en







Un conductor expuso una insólita justificación tras dar positivo de alcoholemia. Capturas de X (@TransportePBA)

Un conductor que circulaba con 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre en la ciudad de Pinamar intentó evitar ser sancionado en un control de tránsito y afirmó que el test arrojó ese resultado debido a que había consumido vinagre.

En su cuenta de la red social X, el Ministerio de Transporte bonaerense expuso un compilado de videos del Operativo de Sol a Sol, en el que se observan procedimientos de alcoholemia a los conductores que circulaban sobre la Ruta 11. "¿Tomó alcohol, señor?", le preguntó un agente a un automovilista, quien respondió "no, tomé vinagre".

En tal sentido, el conductor se sometió a la prueba y una policía de tránsito marcó que el resultado fue positivo: "1,21, caballero. ¿Cuánto vinagre le puso a la ensalada?" En ese momento, el hombre insistió: "No, sinceramente no tomo alcohol".

Ante esta situación, todos los conductores en falta sufrieron la retención de su licencia y el secuestro del vehículo, quedando a disposición de la justicia de faltas.

Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires En todo el territorio bonaerense se encuentra vigente la tolerancia cero, lo que implica que: Está prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación de alcohol superior a 0.0 gramos por litro de sangre.

Las multas por infracción son severas e incluyen la inhabilitación para conducir por períodos que pueden ir desde los tres meses hasta los dos años.

No existen sustancias "caseras" (como el vinagre o el café) que puedan enmascarar o justificar un resultado positivo en el alcoholímetro de precisión.