La Justicia de Estados Unidos explicó la eliminación de una foto de Donald Trump de documentos del caso Epstein Tras las críticas por el retiro de imágenes desclasificadas, el Departamento de Justicia aseguró que la decisión respondió a pedidos de organizaciones de víctimas y negó cualquier vínculo con el presidente. Por + Seguir en







La Justicia de Estados Unidos explicó la eliminación de una foto de Donald Trump de documentos del caso Epstein

La Justicia de Estados Unidos salió a aclarar que la eliminación de parte de los documentos desclasificados del caso Jeffrey Epstein no estuvo vinculada con el presidente Donald Trump, luego de las críticas que siguió a la publicación de los archivos.

Entre las miles de páginas difundidas el viernes pasado figuraban una docena de imágenes que luego fueron retiradas, entre ellas algunas en las que aparecía Trump. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que la decisión respondió a solicitudes de organizaciones que representan a las víctimas del financista condenado por tráfico sexual de menores.

“Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre la identidad de esas mujeres, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump”, sostuvo Blanche en declaraciones a NBC. “La idea de que se haya retirado una sola foto porque aparecía el presidente Trump es absurda”, agregó.

Según reportó la cadena estadounidense, entre los documentos eliminados figuraba la imagen de un escritorio con fotos enmarcadas de distintas personalidades junto a Epstein y, en un cajón abierto, fotografías de Trump con mujeres en traje de baño. También se retiraron obras de arte sexualmente explícitas, imágenes de buzones con sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.

Blanche afirmó que los archivos volverán a ser publicados una vez que se atiendan los pedidos de las víctimas y defendió el accionar del Departamento de Justicia ante las críticas por las extensas censuras en parte del material difundido. “Si necesitamos ocultar rostros u otra información, lo haremos y luego lo volveremos a publicar. Estamos cumpliendo con la ley”, remarcó.