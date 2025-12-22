De qué se trata Miss Carbón, la emocionante película basada en una historia argentina que es de lo más visto en Netflix Esta producción aborda un drama biográfico intenso y conmovedor que retrata la lucha de una mujer trans en un entorno marcado por prejuicios, tradiciones. + Seguir en







Se convirtió en uno de los estrenos más vistos del streaming. Miss Carbón

Netflix incorporó a su catálogo una producción argentino-española que está quedándose con la atención de los suscriptores con su fuerte historia de resiliencia y superación. La plataforma sumó Miss Carbón, un drama biográfico de 2025 dirigido por Agustina Macri que narra la vida de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer trans minera en Río Turbio, un pueblo donde las mujeres tienen el acceso vedado a ese oficio por supersticiones. Este título de 93 minutos se ubicó rápidamente entre lo más visto del gigante del streaming.

Miss Carbón, con guión de Erika Halvorsen (quien creció en el mismo pueblo donde se desarrolla la historia) y Mara Pescio, está basada en el libro La reina del carbón de Halvorsen y presenta el caso real de una mujer que desafió las normas del híper machista universo de los mineros. La producción apela a una fotografía oscura donde predominan los tonos grises, dándole a Río Turbio una impronta triste y melancólica, con poco lugar para que afloren los sentimientos, reflejando el tono propio de una ciudad que vive al ritmo de las máquinas y donde todo está permeado por el color de la tierra en suspensión.

Protagonizada por Lux Pascal, actriz transgénero chileno-estadounidense y hermana de Pedro, la película refleja con un estilo seco y realista la lucha de Carla por encontrar su lugar tanto en el mundo laboral como en su identidad de género. Con una coproducción entre Argentina y España, el film tuvo su estreno en cines españoles el 12 de junio de 2025 antes de llegar a Netflix.

Miss Carbón Sinopsis de Miss Carbón, la película sobre la historia argentina que es furor en Netflix Miss Carbón cuenta la historia de Carla "Carlita" Antonella Rodríguez, quien vive en la pequeña localidad de Río Turbio cerca de la minera carbonífera donde las mujeres tienen prohibido trabajar, no por una normativa legal sino por el supuestamente científico argumento de que traen mala suerte. Con la entrada vedada a su propia casa ante la negativa de su padre por no respetar su identidad, ya que Carla es una mujer trans, encuentra amparo en el prostíbulo de travestis del pueblo y en el cariño de su mejor amiga. Todo cambia cuando descubre un vacío en el sistema, en donde gracias al nombre que figura en su DNI puede trabajar sin problemas en la mina bajo tierra en el área mecánica.

Carla se convierte así en minera antes de completar legalmente su transición de género, soportando los chistes maliciosos de sus compañeros mientras demuestra tener lo necesario e incluso más para cumplir sus tareas. El relato de esta resistencia incluye un momento amoroso con un ingeniero español y el apoyo creciente de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, el verdadero conflicto aparece cuando cambia legalmente de nombre y se somete a una cirugía de implantes mamarios.

En ese momento, la empresa la obliga a un cambio radical, del pozo al sector administrativo. En ese lugar, las mujeres de la oficina demuestran ser mucho menos tolerantes que los mineros. La película, que enmarca la historia en un extenso flashback entre la elección de la Reina del Carbón, explora temas de memoria, moralidad y la búsqueda de un lugar en un mundo que constantemente la rechaza. Miss Carbón - Netflix Tráiler de Miss Carbón Embed - MISS CARBÓN • Tráiler oficial Reparto de Miss Carbón Lux Pascal como Carla "Carlita" Antonella Rodríguez

Laura Grandinetti

Romina Escobar

Paco León

Agostina Innella

Santiago Loy

Leixandre Gómez Davi

Simone Mercado

Federico Marzullo

Gabriela Pastor

José Román