Se conoció el primer tráiler oficial de La Odisea, la película más esperada de 2026 Dirigida por Christopher Nolan, contará con las actuaciones de Matt Damon, Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway.







"La Odisea" se estrenará el 17 de julio de 2026.

El director de Interestelar y Batman comienza, entre otros, volvió a marcar el pulso del cine con el lanzamiento del primer tráiler de su próxima película, que marcará una de las producciones más ambiciosas de su carrera. En el adelanto se puede ver la apuesta a una relectura épica y oscura del poema de Homero, combinando acción, viaje y conflicto humano, marcas recurrentes de su filmografía.

Sin revelar demasiado de la trama, el tráiler se apoya en imágenes imponentes, paisajes naturales y una atmósfera densa, donde el regreso de Odiseo a Ítaca aparece como un camino tan físico como emocional. La película se estrenará el 17 de julio.

La Odisea | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD Quiénes son los protagonistas de La Odisea de Christopher Nolan El film contará con grandes actuaciones del cine mundial, donde contará con la participación de Matt Damon, que encabeza el elenco en el rol de Odiseo, el héroe errante cuya travesía se extiende mucho más allá del campo de batalla. En las imágenes difundidas, su personaje aparece marcado por el desgaste del viaje y la carga de la memoria, un enfoque que refuerza la dimensión humana del mito.

A su lado, Tom Holland interpreta a Telémaco, el hijo que crece en ausencia de su padre, mientras que Anne Hathaway encarna a Penélope, símbolo de la espera y la resistencia.

El reparto se completa con nombres de peso como Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o y Robert Pattinson, además de Jon Bernthal y Benny Safdie, en personajes que remiten a dioses, aliados y amenazas del largo periplo.