Murió María Rosa Fugazot: el profundo dolor por la pérdida de su hijo René Bertrand que marcó su vida

La actriz falleció a los 83 años y dejó un vacío enorme en el mundo del espectáculo de nuestro país. Su último año estuvo marcado por la ausencia de René, la herida que, según sus propias palabras, nunca iba a cerrarse.

La muerte de María Rosa Fugazot , confirmada este lunes por la mañana, lleva inevitablemente la mirada a la herida más profunda que atravesó el último año de su vida. Detrás de la actriz que conquistó escenarios y generaciones enteras de espectadores existía una madre que nunca logró recuperarse de la pérdida de su hijo, el actor y director René Bertrand, fallecido el 26 de junio de 2025 a los 53 años luego de una larga enfermedad.

Quienes la conocían aseguraban que algo se había apagado en ella desde entonces. En una entrevista con Teleshow realizada meses después de aquella tragedia, habló con sinceridad sobre lo que significaba convivir con esa pérdida: " Me hace mal. Me hace mal todavía. No se va a ir esto, porque ese tipo de dolor no se va".

Eligió el silencio durante unos segundos antes de agregar: " No quiero hablar mucho porque no me hace bien. Está conmigo, estará siempre conmigo ". Sin embargo, también encontró una manera de sostenerse: "A veces me tranquiliza pensar… un tipo que tenía todo lo que tenía él, el amor por la gente, las ganas de hacer cosas. Yo creo que estaba de más. Me parece que Dios se lo llevó porque estaba de más. Ojalá esté feliz, libre y sin dolores ni angustias".

En sus redes sociales, María Rosa también le dedicaba posteos a su hijo. Por caso, en el último tiempo subió una historia de una publicación de René en la que él le da un beso a ella. La actriz escribió: "Sos mi mejor obra".

De qué murió María Rosa Fugazot

La actriz fue encontrada sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo en la noche del domingo, a los 83 años. Las primeras hipótesis que manejan las autoridades apuntan a causas naturales, aunque la investigación continúa en curso para determinar las condiciones exactas del fallecimiento.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad se movilizaron minutos antes de las 22 horas luego de recibir un llamado que alertaba sobre una ciudadana con un severo problema de salud y solicitaba la presencia urgente de una ambulancia del SAME. Una vez en el domicilio, los médicos constataron el deceso de la artista.

Rosa Fugazot Redes sociales

Luego de confirmar la muerte, se notificó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 y se inició la tramitación del expediente caratulado como "averiguación de causales de muerte", un procedimiento habitual en estos casos. Los peritajes e investigaciones de rigor continúan para esclarecer de manera definitiva el contexto en que ocurrió el fallecimiento.

Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, en el seno de una familia de artistas. Debutó en el teatro a los 15 años y desde entonces construyó una carrera de más de seis décadas que incluyó puestas como El jardín de las cerezas, La casa de Bernarda Alba, Chicago y Zorba el griego, entre muchas otras.