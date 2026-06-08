8 de junio de 2026 Inicio
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Elecciones en Perú: afirman que el resultado final podría demorar hasta un mes

Con más del 92% de las actas procesadas, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es mínima. Las autoridades electorales advirtieron que el resultado oficial del próximo presidente no será inmediata.

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Elecciones en Perú: afirman que el resultado final podría demorar hasta un mes

Elecciones en Perú: afirman que el resultado final podría demorar hasta un mes

La definición de la presidencia de Perú se encamina a un desenlace ajustado y con una espera que podría extenderse varias semanas. Aunque el escrutinio avanza y ya supera el 92% de las actas contabilizadas, las autoridades electorales anticiparon que el resultado definitivo no se conocerá en los próximos días.

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La segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Los datos parciales muestran una diferencia muy reducida entre ambos postulantes, lo que obliga a revisar con especial atención las actas observadas y los procedimientos de validación previstos por la legislación electoral.

En este contexto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que el proceso de revisión y proclamación podría demandar alrededor de 30 días. El funcionario remarcó que primero deberán resolverse eventuales impugnaciones y completarse todas las etapas del cómputo oficial antes de anunciar al ganador.

La demora responde a la estrechez de la elección y a la necesidad de garantizar la transparencia del proceso. Tanto Fujimori como Sánchez evitaron proclamarse vencedores y llamaron a sus seguidores a esperar los resultados oficiales.

El escenario recuerda a la ajustada definición presidencial de 2021, cuando el resultado también se resolvió por una diferencia mínima y el conteo definitivo se extendió durante varias semanas. Mientras tanto, Perú permanece a la expectativa de conocer quién conducirá el país durante los próximos años.

Elecciones en Perú: los resultados

Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori reúne hasta el momento el 50,14% de los votos, mientras que Sánchez alcanza el 49,85%. La distancia entre ambos candidatos es de apenas unas décimas porcentuales, un margen que mantiene abierta la disputa por la presidencia.

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