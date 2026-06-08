8 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

La industria automotriz volvió a mostrar señales de estabilidad, pero sigue por debajo de 2025

La producción tuvo una leve mejora mensual en mayo, aunque el acumulado del año todavía viene por debajo frente al mismo período de 2025.

Por
La industria automotriz volvió a mostrar señales de estabilidad, pero sigue por debajo de 2025
Télam

La industria automotriz argentina cerró mayo con un dato que muestra cierta estabilidad respecto de abril, pero que todavía mantiene una brecha importante frente a los niveles del año pasado. Durante el quinto mes de 2026 se produjeron 37.762 vehículos, entre automóviles y comerciales livianos, apenas 0,6 % más que en abril, cuando habían salido de las terminales 37.521 unidades.

Geely producirá el EX2 en Brasil, un hatchback 100 % eléctrico que se fabricará en el complejo industrial de Renault en Paraná
Te puede interesar:

Renault fabricará autos chinos en Brasil

Stellantis El Palomar
Fábrica en El Palomar.

Fábrica en El Palomar.

La lectura cambia cuando la comparación se realiza contra mayo de 2025. En ese caso, la producción quedó 21,5 % por debajo de las 48.109 unidades registradas un año atrás. De esta manera, el acumulado entre enero y mayo llegó a 167.629 vehículos, con una baja de 19,3 % frente al mismo período del año anterior.

El dato mensual permite marcar una diferencia respecto de abril, cuando la producción había retrocedido 10,1 % contra marzo y 17,5 % en la comparación interanual. En mayo, en cambio, el volumen prácticamente se mantuvo en la misma zona del mes previo, lo que permite hablar de una base más estable, aunque todavía con niveles inferiores a los de 2025.

Qué pasó con las exportaciones

El frente externo mostró un comportamiento menos favorable que la producción. En mayo se exportaron 25.237 vehículos, lo que representó una baja de 6,1 % frente a abril, cuando se habían enviado al exterior 26.887 unidades. También hubo una caída de 4,2 % respecto de mayo de 2025.

Scania

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones alcanzaron 104.520 unidades, apenas 2,2 % menos que en igual período del año pasado. Esta diferencia es bastante más acotada que la registrada en producción, lo que confirma que los envíos al exterior siguen siendo una parte central del negocio de las terminales locales.

En abril, las exportaciones habían tenido un desempeño positivo: crecieron 0,9 % frente a marzo y 18,8 % contra abril de 2025. Además, ese mes representaron el 71,7 % de la producción nacional. En mayo, en cambio, el peso de las exportaciones sobre lo fabricado bajó a alrededor del 66,8 %, con un volumen mensual menor pese a que la producción creció levemente.

El mercado mayorista quedó casi sin cambios

Las ventas a concesionarios también mostraron una señal de estabilidad mensual, aunque con una caída marcada en la comparación interanual. En mayo se entregaron a la red 35.979 vehículos, apenas tres unidades más que en abril, cuando se habían comercializado 35.976 unidades. La variación fue de solo 0,01 %, por lo que en la práctica el volumen se mantuvo sin cambios.

ford-ranger-pacheco.jpg

La diferencia más fuerte aparece frente a mayo de 2025, cuando se habían registrado 58.952 unidades. Contra ese nivel, el retroceso fue de 39,0 %. En el acumulado anual, las ventas mayoristas llegaron a 184.033 vehículos, con una baja de 23,1 % frente al mismo tramo del año pasado.

Este comportamiento muestra que la industria tuvo en mayo una dinámica de transición: la producción dejó atrás la caída mensual de abril, las exportaciones retrocedieron después de un mes positivo y las ventas a concesionarios se mantuvieron prácticamente planchadas frente al mes previo.

Una industria en proceso de reacomodamiento

El balance de mayo dejó una conclusión mixta para el sector automotor. Por un lado, la producción encontró un piso cercano a las 38.000 unidades mensuales, luego de la baja registrada en abril. Por otro, la comparación con 2025 sigue mostrando un nivel de actividad menor, tanto en fabricación como en ventas mayoristas.

Las exportaciones, en cambio, presentan una caída acumulada mucho más moderada. Ese dato resulta relevante porque buena parte de la producción argentina depende de los mercados externos, especialmente en segmentos como pick ups y comerciales livianos. En abril, los envíos al exterior habían mostrado una recuperación interanual importante; en mayo, el volumen volvió a retroceder, aunque el acumulado se mantiene cerca del año pasado.

En este escenario, el año sigue marcado por una industria que busca acomodarse a nuevos niveles de producción, cambios en la oferta local y una demanda interna que todavía muestra diferencias importantes frente a 2025. Mayo no mostró un rebote fuerte, pero sí dejó una señal de estabilización mensual en la fabricación, mientras que el desafío sigue estando en recuperar volumen sin perder competitividad en los mercados de exportación.

Noticias relacionadas

Se ofrece durante junio con financiación a tasa 0 %.

Renault Boreal: el SUV recién lanzado que ya se ofrece con cuotas sin interés

Se lanzarán a la venta antes de fin de año.

Dos marcas chinas llegan a Argentina con un plan inesperado: quieren fabricar autos en el país

La baja atravesó a todos los grandes segmentos.

Se profundiza la caída de las ventas de vehículos 0km

Rating Cero

Su debut en los escenarios llegó a los 15 años.

Quién fue María Rosa Fugazot, una figura del mundo del teatro y la televisión argentina

Brian Sarmiento, ex futbolista y participante de Gran Hermano.

Una participante de Gran Hermano le tocó los genitales a Brian Sarmiento: "Me sentí incómodo"

Kylie Minogue fue la artista invitada sorpresa en los dos shows que Lali brindó en River

El posteo que le dedicó Kylie Minogue a Lali tras las dos presentaciones en River: "Mi hermana argentina"

Wanda Nara puso a la venta una mansión en Italia.

Wanda Nara puso en venta una lujosa mansión en Italia: la fortuna que pide

El Indio Solari falleció el viernes pasado a los 77 años.

Confesaron cuál fue el gesto final del Indio Solari que generó emoción en todos: "Pensó en..."

René Bertrand falleció el 26 de junio de 2025 a los 53 años luego de una larga enfermedad.

Murió María Rosa Fugazot: el profundo dolor por la pérdida de su hijo René Bertrand que marcó su vida

últimas noticias

Su debut en los escenarios llegó a los 15 años.

Quién fue María Rosa Fugazot, una figura del mundo del teatro y la televisión argentina

Hace 8 minutos
Brian Sarmiento, ex futbolista y participante de Gran Hermano.

Una participante de Gran Hermano le tocó los genitales a Brian Sarmiento: "Me sentí incómodo"

Hace 16 minutos
Kylie Minogue fue la artista invitada sorpresa en los dos shows que Lali brindó en River

El posteo que le dedicó Kylie Minogue a Lali tras las dos presentaciones en River: "Mi hermana argentina"

Hace 19 minutos
Wanda Nara puso a la venta una mansión en Italia.

Wanda Nara puso en venta una lujosa mansión en Italia: la fortuna que pide

Hace 21 minutos
El Indio Solari falleció el viernes pasado a los 77 años.

Confesaron cuál fue el gesto final del Indio Solari que generó emoción en todos: "Pensó en..."

Hace 1 hora