La industria automotriz volvió a mostrar señales de estabilidad, pero sigue por debajo de 2025

La producción tuvo una leve mejora mensual en mayo, aunque el acumulado del año todavía viene por debajo frente al mismo período de 2025.

La industria automotriz argentina cerró mayo con un dato que muestra cierta estabilidad respecto de abril, pero que todavía mantiene una brecha importante frente a los niveles del año pasado. Durante el quinto mes de 2026 se produjeron 37.762 vehículos , entre automóviles y comerciales livianos, apenas 0,6 % más que en abril, cuando habían salido de las terminales 37.521 unidades .

La lectura cambia cuando la comparación se realiza contra mayo de 2025. En ese caso, la producción quedó 21,5 % por debajo de las 48.109 unidades registradas un año atrás. De esta manera, el acumulado entre enero y mayo llegó a 167.629 vehículos , con una baja de 19,3 % frente al mismo período del año anterior.

El dato mensual permite marcar una diferencia respecto de abril, cuando la producción había retrocedido 10,1 % contra marzo y 17,5 % en la comparación interanual. En mayo, en cambio, el volumen prácticamente se mantuvo en la misma zona del mes previo, lo que permite hablar de una base más estable, aunque todavía con niveles inferiores a los de 2025.

Qué pasó con las exportaciones

El frente externo mostró un comportamiento menos favorable que la producción. En mayo se exportaron 25.237 vehículos, lo que representó una baja de 6,1 % frente a abril, cuando se habían enviado al exterior 26.887 unidades. También hubo una caída de 4,2 % respecto de mayo de 2025.

Scania

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones alcanzaron 104.520 unidades, apenas 2,2 % menos que en igual período del año pasado. Esta diferencia es bastante más acotada que la registrada en producción, lo que confirma que los envíos al exterior siguen siendo una parte central del negocio de las terminales locales.

En abril, las exportaciones habían tenido un desempeño positivo: crecieron 0,9 % frente a marzo y 18,8 % contra abril de 2025. Además, ese mes representaron el 71,7 % de la producción nacional. En mayo, en cambio, el peso de las exportaciones sobre lo fabricado bajó a alrededor del 66,8 %, con un volumen mensual menor pese a que la producción creció levemente.

El mercado mayorista quedó casi sin cambios

Las ventas a concesionarios también mostraron una señal de estabilidad mensual, aunque con una caída marcada en la comparación interanual. En mayo se entregaron a la red 35.979 vehículos, apenas tres unidades más que en abril, cuando se habían comercializado 35.976 unidades. La variación fue de solo 0,01 %, por lo que en la práctica el volumen se mantuvo sin cambios.

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La diferencia más fuerte aparece frente a mayo de 2025, cuando se habían registrado 58.952 unidades. Contra ese nivel, el retroceso fue de 39,0 %. En el acumulado anual, las ventas mayoristas llegaron a 184.033 vehículos, con una baja de 23,1 % frente al mismo tramo del año pasado.

Este comportamiento muestra que la industria tuvo en mayo una dinámica de transición: la producción dejó atrás la caída mensual de abril, las exportaciones retrocedieron después de un mes positivo y las ventas a concesionarios se mantuvieron prácticamente planchadas frente al mes previo.

Una industria en proceso de reacomodamiento

El balance de mayo dejó una conclusión mixta para el sector automotor. Por un lado, la producción encontró un piso cercano a las 38.000 unidades mensuales, luego de la baja registrada en abril. Por otro, la comparación con 2025 sigue mostrando un nivel de actividad menor, tanto en fabricación como en ventas mayoristas.

Las exportaciones, en cambio, presentan una caída acumulada mucho más moderada. Ese dato resulta relevante porque buena parte de la producción argentina depende de los mercados externos, especialmente en segmentos como pick ups y comerciales livianos. En abril, los envíos al exterior habían mostrado una recuperación interanual importante; en mayo, el volumen volvió a retroceder, aunque el acumulado se mantiene cerca del año pasado.

En este escenario, el año sigue marcado por una industria que busca acomodarse a nuevos niveles de producción, cambios en la oferta local y una demanda interna que todavía muestra diferencias importantes frente a 2025. Mayo no mostró un rebote fuerte, pero sí dejó una señal de estabilización mensual en la fabricación, mientras que el desafío sigue estando en recuperar volumen sin perder competitividad en los mercados de exportación.