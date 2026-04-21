Tensión mundial: Trump afirmó que Estados Unidos interceptó un buque iraní con "un regalo" de China "Interceptamos un barco que traía algunas cosas que no eran muy agradables. Un regalo de China, tal vez, no lo sé. Estoy sorprendido", expresó el presidente estadounidense. Por + Seguir en







Tensión mundial: Trump afirmó que Estados Unidos interceptó un buque iraní con "un regalo" de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las Fuerzas Armadas de su país interceptaron un buque iraní que trasladaba un cargamento sospechoso y deslizó dudas sobre un posible vínculo con China.

“Ayer interceptamos un barco que traía algunas cosas que no eran muy agradables. Un regalo de China, tal vez, no lo sé. Estoy sorprendido”, afirmó el mandatario durante una entrevista con CNBC.

Trump también hizo referencia a un supuesto entendimiento previo con su par chino, Xi Jinping, aunque sugirió que ese escenario quedó atrás en el contexto actual. “Creía que había llegado a un acuerdo con el presidente Xi, pero bueno, así son las guerras”, declaró, en lo que se interpretó como una acusación indirecta hacia Pekín por su eventual rol en el conflicto en Medio Oriente.

Pese a la gravedad de sus afirmaciones, el presidente no brindó detalles sobre el contenido del buque interceptado ni explicó en qué se basa su hipótesis respecto del origen del cargamento.

Las declaraciones se producen en un momento delicado, marcado por gestiones diplomáticas para evitar una escalada mayor. En ese marco, China había instado recientemente tanto a Washington como a Teherán a sostener el diálogo y aprovechar la instancia abierta para avanzar hacia una solución negociada.