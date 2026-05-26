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Quién es Tamara Rogouski, la misionera que ganó Miss Universo Argentina 2026: modelo desde los 12 años, coach y madre

La joven de Puerto Iguazú se impuso entre 31 candidatas con una trayectoria que combina pasarelas, formación profesional y maternidad. En noviembre representará al país en Puerto Rico.

La corona regresa a Misiones después de 68 años.

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Tamara Rogouski fue coronada Miss Universo Argentina 2026 en la noche del lunes 25 de mayo durante una ceremonia celebrada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. La joven de 28 años, oriunda de Puerto Iguazú, Misiones, se impuso entre 31 candidatas de todo el país y representará a la Argentina en la 75° edición del certamen internacional, que se realizará en noviembre en Puerto Rico.

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Al recibir la corona no pudo contener la emoción. "Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras... Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo", expresó ante el público del teatro. Además de la corona principal, también se quedó con el reconocimiento a mejor rostro de la competencia.

Su triunfo tiene un peso histórico adicional, ya que la corona regresó a Misiones después de 68 años y Rogouski se convirtió en la primera madre en ganar Miss Universo Argentina. La definición se realizó bajo la conducción de Giuliano Fessia y el jurado estuvo integrado, entre otros, por la ex Gran Hermano Coty Ramírez, el periodista Gustavo Méndez y varias ex reinas de belleza. En segundo lugar quedó Daiana Pereyra, representante de La Pampa. La ganadora sucede en el cargo a Aldana Masset, la modelo y cantante entrerriana que representó al país en Miss Universo 2025 en Tailandia.

Rogouski

Quién es Tamara Rogouski, la nueva Miss Universo Argentina 2026

Tamara Rogouski tiene 28 años y nació en Puerto Iguazú, Misiones. Su vínculo con el modelaje comenzó a los 12 años y desde entonces desarrolló una carrera en pasarelas de Argentina y Paraguay. Con el tiempo amplió su perfil profesional y hoy suma a su trayectoria artística una licenciatura en marketing y una certificación como coach ontológico.

Es además madre de Sophi, su pequeña hija, un rol que ella misma destacó como uno de los pilares de su participación en el certamen. Durante la competencia eligió dirigirle un mensaje directo a los jóvenes que sintetizó su filosofía de vida: "Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los sueños. No esperen el momento perfecto, empiecen hoy".

Rogouski

Su estilista Jorge Ramírez, quien la acompañó durante todo el proceso de preparación, también se expresó con emoción tras la coronación: "Hoy no solo llevás una banda. Llevás una historia, una voz y el compromiso de representar con propósito. Detrás de esta corona hubo horas de trabajo, conversaciones difíciles, preparación, confianza, lágrimas, aprendizajes y una decisión constante de crecer desde adentro hacia afuera".

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