La jugadora había ingresado en el repechaje y la producción aseguró que sus actitudes no fueron las correctas en el regreso.

La casa de Gran Hermano sufrió una nueva salida y esta vez tuvo que ver con una expulsión. La producción consideró que había incumplido las reglas del regreso, las cuales tienen que ver con mantener el silencio y no revelar información del afuera para beneficiar o perjudicar jugadores.

Se trata de Lola, quien reingresó al juego la semana pasada. Se reencontró con Manuel y comenzaron su historia de amor, pero eso llevó a que el Big considere que le dio hizo ciertos comentarios para que él siga y no se equivoque en el juego.

“Hace pocas horas registré una charla entre Lola y Manuel donde Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero”, informó la voz de Gran Hermano. Ella respondió que no dijo nada y le respondió: “La verdad, me apena que hayas subestimado mi poder de observación y análisis. Yo no me dejo engañar ".

Además de la salida de Lola, Manuel quedó nominado inmediatamente: “Lola, te bajo de la placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”.

Manuel rompió en llanto y abrazó a Lola, con quien había empezado una historia. Pero tuvo que despedirse rápido porque lo apuraban. De esta manera, deberá ser reemplazada.

Chapuzón hot: Pincoya y Juan Carlos López nadaron desnudos en la pileta de Gran Hermano

La dupla más osada del reality protagonizó uno de los momentos más hot y divertidos de esta temporada de Gran Hermano Generación Dorada. Jennifer "Pincoya" Galvarini y Juan Carlos López se metieron a nadar a la pileta completamente desnudos. "A raja pelada" fue la propuesta de la chilena a sus compañeros y solo el stripper se animó a aceptar el desafío. Ambos se sacaron todo y protagonizaron un momento que se volvió viral en redes sociales.

"¿Quién quiere venir a bañarse conmigo? A ver... quién se atreve, vamos a bañarnos a raja pelada", arrojó la divertida propuesta Pincoya que, si alguien sabe cómo ponerle picante al reality es justamente ella. No es la primera vez que la participante chilena se muestra sin pudor tal como Dios la trajo al mundo y sus osadas jugadas la han llevado a convertirse en una de las preferidas del público.

Juan Carlos López - Pincoya - Gran Hermano

El único que se le animó a Pincoya fue el stripper Juan Carlos López. que se sacó todo y se unió a la pileta sin cuestionamientos. ”¡Se pierden el show!“, les gritó Pincoya a los hermanitos que miraban mientras ella nadaba junto a su compañero.

Mientas Pincoya y JC disfrutaban del chapuzón en la pileta, desde afuera los que no se animaron al desafío comentaron la situación. Tamara Paganini fue una de las más atrevidas al asegurar que su compañero "es doble XL" mientras que Nenu López acompañó la picardía y lanzó que “no se podía entrar armado Gran Hermano”. "No sabía que había flota-flota", sumó La India al acercarse para hablar con los nadadores desnudos.

El momento entre hot y divertido se viralizó en redes sociales y fue de lo más comentado, tanto como las críticas de Charlotte Caniggia en el baño de la casa donde le dijo a sus compañeras: "Le acabo de ver las tetas a Pincoya, es un montón".