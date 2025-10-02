Rusia y Ucrania intercambiaron 370 prisioneros de guerra También fueron repatriados veinte civiles de cada bando. El intercambio de prisioneros fue confirmado a partir de un un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Defensa Ruso. Por







Rusia y Ucrania intercambiaron 370 prisioneros de guerra REUTERS

Los países Rusia y Ucrania intercambiaron un total de 370 prisioneros de guerra. Esto fue posible después de que las delegaciones diplomáticas de ambos países lograran un acuerdo en la ciudad de Estambul, en Turquía, durante el mes pasado de julio. En total, cada parte entregó un total de 185 personas que se encontraban cautivas en el contexto de la guerra que comenzó hace más de tres años.

El intercambio de prisioneros fue confirmado a partir de un un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Defensa Ruso, en donde también precisaron que "fueron repatriados veinte civiles".

Intercambio prisioneros Ucrania Rusia1 La guerra entre ambos países comenzó en 2022. REUTERS

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que entre sus repatriados también se encuentran unos veinte civiles. Además, agregó que la mayoría de los soldados estaban en cautiverio desde 2022, cuando inició el confilcto bélico entre ambos países a partir de la invasión rusa a gran escala.

Antes de volver a sus hogares, tanto los civiles como los militares de ambos bandos recibieron asistencia médica y psicológica en territorio bielorruso, donde se realizó el intercambio de los prisioneros de guerra.